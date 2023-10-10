Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Takjub Lihat Mental Timnas Futsal Indonesia yang Tak Menyerah saat Hadapi Afghanistan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |12:24 WIB
Media Malaysia Takjub Lihat Mental Timnas Futsal Indonesia yang Tak Menyerah saat Hadapi Afghanistan
Aksi Timnas Futsal Indonesia vs Afghanistan di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola, tampak takjub dengan mentalitas yang dimiliki oleh para pemain Timnas Futsal Indonesia saat menghadapi Afghanistan di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024. Sebab para penggawa Garuda tidak menyerah meski sempat tertinggal 2-6 hingga akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7 di akhir laga.

"Meski tertinggal, tim Indonesia tak mudah menyerah untuk mencetak gol. Indonesia bangkit di babak kedua, sedikit demi sedikit memperkecil kedudukan hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan dengan Afghanistan, 7-7," bunyi artikel Makan Bola, Selasa (10/10/2023).

Ya, Timnas Indonesia mampu bangkit dan menggagalkan mimpi Afghanistan untuk memetik kemenangan pada laga kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 tersebut. Digelar di Green Hall, Dammam, Saudi Arabia, pada Senin 9 Oktober 2023, Skuad Garuda sukses menahan Afghanistan 7-7.

Tim Merah Putih sejatinya sudah tertinggal cukup jauh dengan skor 2-6. Namun mental tim asuhan Marcos Aurelio Sorato itu tidak terbuat dari kaleng.

Timnas Futsal Indonesia vs Afghanistan

Timnas Futsal Indonesia justru mampu bangkit dan mengimbangi permainan lawan. Hasil tersebut lantas membawa Timnas Futsal Indonesia berada di puncak klasemen sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia 2024 dengan 4 poin.

Bos Pendekar United, Atta Halilintar pun ikut mengekspresikan kegembiraannya. Dia antusias menyambut kehebatan Tim Merah Putih tersebut.

Halaman:
1 2
      
