5 Kemenangan Tertelak Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam, Nomor 1 hingga 7 Gol!

Timnas Indonesia kerap menang besar ketika menghadapi Brunei Darussalam (Foto: PSSI)

SEBANYAK lima kemenangan tertelak Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya dimenangkan dengan skor 7-0.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – hendak menghadapi Brunei Darussalam dalam dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong sangat difavoritkan untuk menang di sini, bahkan dengan skor telak.

Bukan tanpa alasan, Timnas Indonesia memang sering menang telak ketika berjumpa Brunei Darussalam. Setidaknya, ada lima kemenangan telak ketika Timnas Indonesia bersua Brunei.

Berikut 5 Kemenangan Tertelak Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam

5. Timnas Indonesia 3-0 Brunei Darussalam (SEA Games 1999)





Pada SEA Games 1999, Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam berada dalam satu grup di Grup B. Timnas Indonesia tampil gemilang dengan memenangkan tiga dari empat laga, salah satunya atas Brunei Darussalam.

Kedua tim bersua di partai terakhir fase grup dan Timnas Indonesia menang dengan skor 3-0. Uston Nawawi, Bima Sakti, dan Andrian Mardiansyah mencatatkan namanya di papan skor kala itu.

4. Timnas Indonesia 4-0 Brunei Darussalam (SEA Games 1977)





Pertemuan lain kedua negara di SEA Games adalah pada edisi 1977. Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam segrup di Grup A bersama Malaysia dan Filipina.

Dalam laga kontra Brunei, Timnas Indonesia sukses menang telak dengan skor 4-0. Masing-masing dari Iswadi Idris dan Andi Lala mengukir dwigol pada saat itu.