Nasib Tragis Timnas Malaysia di Piala Merdeka 2023 Setelah Enggan Undang Timnas Indonesia: 5 Negara Batal Tampil!

Banyak negara yang mundur dari Piala Merdeka 2023 yang dituanrumahi Timnas Malaysia. (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

NASIB tragis Timnas Malaysia di Piala Merdeka 2023 setelah enggan undang Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Medio Januari 2023, Ketua Kompetisi Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), Mohd Firdaus Mohamed, mengatakan bakal mengundang Thailand dan Vietnam untuk ikut serta di Piala Merdeka 2023, yang awalnya diplot pada September 2023.

Thailand dan Vietnam dipilih karena dalam pandangan Mohd Firdaus Mohamed mereka sudah masuk level Asia. Lantas, apakah Timnas Indonesia tidak diundang ke Piala Merdeka 2023 karena belum masuk level Asia dalam pandangan Mohd Firdaus Mohamed?

(Timnas Thailand dan Vietnam mundur dari Piala Merdeka 2023)

“Saya pribadi melihat dua tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia,” kata Mohd Firdaus Mohamed mengutip dari Harian Metro.

Awalnya, FAM berencana mengundang Thailand, Vietnam dan Suriah untuk ambil bagian di Piala Merdeka 2023. Negara-negara di atas dipilih karena memiliki ranking FIFA yang lebih tinggi dari Timnas Malaysia.

Namun, tragis bagi FAM, negara-negara di atas menolak tampil di Piala Merdeka 2023 karena berbagai alasan. Alhasil, siapa pengganti ketiga negara di atas?

Sebagai penggantinya, FAM mengundang Palestina, Bahrain dan India. Turnamen Piala Merdeka 2023 pun diundur dari yang awalnya September 2023 menjadi Oktober 2023.