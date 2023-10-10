Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Janji Timnas Indonesia Menang Telak atas Brunei Darussalam di SUGBK, 10-0?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |05:48 WIB
Shin Tae-yong Janji Timnas Indonesia Menang Telak atas Brunei Darussalam di SUGBK, 10-0?
Shin Tae-yong janji Timnas Indonesia menang telak atas Brunei Darussalam di SUGBK. (Foto: Andri Bagus/MNC Portal Indonesia)
PELATIH Timnas Indonesia Shin Tae-yong berjanji akan menampilkan permainan yang spektakuler di hadapan suporter saat melawan Brunei Darussalam pada leg pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 12 Oktober 2023.

Ia pun berjanji memberi kemenangan telak di laga tersebut. Sanggupkah Timnas Indonesia menang 10-0 atas Darussalam di SUGBK?

Timnas Indonesia

Satu hal yang pasti, Shin Tae-yong mengatakan saat ini sedang menyiapkan tim dengan sebaik mungkin. Ia ingin Timnas Indonesia dapat memberikan hiburan yang menarik bagi publik sepak bola tanah air yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Tentu saja kami ingin memberikan penampilan yang terbaik untuk suporter. Kami ingin menampilkan permainan yang spektakuler," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin 9 Oktober 2023.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kemenangan adalah target utama tim asuhannya dalam laga nanti. Karena itu, dia harap Marc Klok dan kolega dapat mencetak banyak gol ke gawang tim lawan.

"Kami akan berusaha mencetak banyak gol untuk meraih kemenangan," kata pelatih 53 tahun tersebut.

