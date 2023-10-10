Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, KV Mechelen Doakan yang Terbaik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |05:33 WIB
Sandy Walsh Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, KV Mechelen Doakan yang Terbaik
Sandy Walsh akan memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram)
A
A
A

BEK sayap KV Mechelen, Sandy Walsh, mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. KV Mechelen pun memberikan dukungan penuh kepada pemain berusia 28 tahun tersebut.

KV Mechelen menjelaskan bahwa Sandy sudah bertolak ke Indonesia setelah laga melawan Anderlecht pada Minggu (8/10/2023). Tim berjuluk De Kakkers itu melepas Sandy untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

KV Mechelen pun mendoakan yang terbaik untuk Sandy agar bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Hal tersebut diungkapkan melalui akun instagram mereka.

"Sandy Walsh langsung berangkat usai laga melawan Anderlecht untuk timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia," tulis KV Mechelen dalam akun instagramnya, Senin (9/10/2023).

"Semoga beruntung, Sandy," sambungnya.

Meski Sandy baru meninggalkan KV Mechelen pada kemarin hari, dia sudah langsung bergabung bersama Timnas Indonesia di sesi latihan perdananya. Tim besutan Shin Tae-yong menggelar latihan perdananya di Lapangan A, Senayan, pada Senin (9/10/2023) sore WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178658/ange_postecoglou_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-M3Jk_large.jpg
Pelatih asal Australia Latih Timnas Indonesia demi Ikuti Jejak Malaysia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178647/timnas_indonesia_resmi_terima_buruk_dari_fifa_hari_ini_pssi-Tcnm_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini di Tengah Rumor Shin Tae-yong Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178573/media_vietnam_yakin_banget_park_hang_seo_enggak_bakalan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vWLa_large.jpg
Media Vietnam Yakin Banget Park Hang-seo Takkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178545/shin_tae_yong_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_thailand_pssi-TbI5_large.jpg
Shin Tae-yong Masuk 7 Calon Pelatih Timnas Thailand, Diungkap Wapres PSSI-nya Thailand!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635453/timnas-indonesia-u17-masuk-persiapan-akhir-jelang-piala-dunia-u17-5-pemain-dicoret-ign.webp
Timnas Indonesia U-17 Masuk Persiapan Akhir Jelang Piala Dunia U-17: 5 Pemain Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/22/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Jelang Persib Bandung vs Selangor FC, Bojan Hodak Gulirkan Misi Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement