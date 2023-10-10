Sandy Walsh Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, KV Mechelen Doakan yang Terbaik

Sandy Walsh akan memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram)

BEK sayap KV Mechelen, Sandy Walsh, mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. KV Mechelen pun memberikan dukungan penuh kepada pemain berusia 28 tahun tersebut.

KV Mechelen menjelaskan bahwa Sandy sudah bertolak ke Indonesia setelah laga melawan Anderlecht pada Minggu (8/10/2023). Tim berjuluk De Kakkers itu melepas Sandy untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

KV Mechelen pun mendoakan yang terbaik untuk Sandy agar bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Hal tersebut diungkapkan melalui akun instagram mereka.

"Sandy Walsh langsung berangkat usai laga melawan Anderlecht untuk timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia," tulis KV Mechelen dalam akun instagramnya, Senin (9/10/2023).

BACA JUGA: Ini Kesan Sandy Walsh Debut Bersama Timnas Indonesia Setelah Penantian Selama 6 Tahun

"Semoga beruntung, Sandy," sambungnya.

Meski Sandy baru meninggalkan KV Mechelen pada kemarin hari, dia sudah langsung bergabung bersama Timnas Indonesia di sesi latihan perdananya. Tim besutan Shin Tae-yong menggelar latihan perdananya di Lapangan A, Senayan, pada Senin (9/10/2023) sore WIB.