HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Kesan Sandy Walsh Debut Bersama Timnas Indonesia Setelah Penantian Selama 6 Tahun

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |22:00 WIB
Ini Kesan Sandy Walsh Debut Bersama Timnas Indonesia Setelah Penantian Selama 6 Tahun
Sandy Walsh melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 (Foto: Twitter/sandywalsh_)
A
A
A

INI kesan Sandy Walsh debut bersama Timnas Indonesia. Dia telah menantikan kesempatan debut bersama Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – selama enam tahun

Setelah penantian panjang, pria kelahiran 14 Maret 1995 itu akhirnya resmi debut saat Timnas Indonesia bertanding melawan Turkmenistan pada ajang FIFA Matchday September ini. Dia berhasil membawa timnya dengan kemenangan 2-0 di akhir laga.

Sandy Walsh

Rasa senang semakin dirasakan ketika dia melihat para pemain dan suporter datang dengan hati yang tulus untuk dukung Timnas Indonesia bermain. Dia bahkan tak menyangka jika banyak yang mengenalnya di luar lapangan.

Selain itu, Sandy Walsh juga terkesan dengan atmosfer di luar lapangan di mana dia bisa dikenal oleh banyak orang.

“Saya disapa di mana-mana, bahkan latihannya pun sangat gila. Saya membutuhkan waktu lima belas menit untuk menempuh jarak sepuluh meter antara lapangan latihan dan bus para pemain,” kata Sandy Walsh, dikutip dari @indonesian.football.news, Rabu (20/9/2023).

Keramahan luar biasa ini tentu akan membekas. Dia begitu bahagia.

“Bahkan para petugas polisi pun meminta swafoto,” katanya lagi.

Saat ini, Walsh pun tak sabar tampil membela Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada ajang itu, Timnas Indonesia akan dua kali berhadapan dengan Brunei Darussalam.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
