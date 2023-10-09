Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cedera Usai Bantu Arsenal Permalukan Manchester City, William Saliba Langsung Dicoret Timnas Prancis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:01 WIB
Cedera Usai Bantu Arsenal Permalukan Manchester City, William Saliba Langsung Dicoret Timnas Prancis
Aksi William Saliba kawal Erling Haaland di laga Arsenal vs Manchester City. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS - Pemain Arsenal, William Saliba berperan penting atas berhasilnya The Gunners menang 1-0 atas Manchester City di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 pada Minggu 8 Oktober 2023. Sayangnya Saliba mengalami cedera usai laga tersebut dan membuatnya terpaksa harus dicoret dari skuad Timnas Prancis.

Seperti yang diketahui, Timnas Prancis memiliki dua lag di FIFA Matchday Oktober 2023. Pertama Les Bleus akan menghadapi Belanda pada lanjutan Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024, dan laga uji coba melawan Skotlandia.

Adapun pertandingan melawan Belanda akan dimainkan di Johan Cruijff Arena pada Sabtu (14/10/2023) mendatang. Setelah itu Timnas Prancis akan menjamu Skotlandia di Stadion Pierre Mauroy pada Rabu (18/10/2023) mendatang.

Sejatinya, Saliba masuk dalam daftar pemain yang telah dipanggil pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps, untuk berlaga di dua pertandingan tersebut. Namun sayang, bek berusia 22 tahun itu terpaksa tidak bisa masuk ke dalam skuad karena mengalami cedera usai membawa Arsenal menang atas Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024.

William Saliba

Melalui lama resminya, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), menyampaikan bahwa Saliba mengalami cedera pada jempol kaki kanannya. Saliba pun akan tetap berada di Arsenal untuk menjalani pengobatan lebih lanjutan.

Halaman:
1 2
      
