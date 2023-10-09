Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Timnas Futsal Indonesia Tertinggal 1-3 dari Afghanistan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |20:25 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Timnas Futsal Indonesia Tertinggal 1-3 dari Afghanistan
Timnas Futsal Indonesia vs Afghanistan. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

DAMMAM – Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia saat ini tertinggal 1-3 dari Afghanistan hingga babak pertama memasuki menit ke-10. Laga lanjutan Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 yang digelar di Green Hall, Dammam, Arab Saudi, pada Senin (9/10/2023) malam WIB itu pun berlangsung sangat sengit.

Ketika laga baru dimainkan, Afghanistan dengan cepat langsung mengambil alih permainan. Mereka pun mampu mencetak gol pertama dengan cepat.

Tak lama gol kedua untuk Afghanistan pun tercipta. Tertinggal dua gol membuat tim asuhan Marcos Sorato menaikan tensi permainan.

Timnas Futsal Indonesia vs Afghanistan

Alhasil, pada menit Samuel Eko berhasil mencetak gol untuk Timnas Futsal Indonesia. Hanya saja, Afghanistan melalui Mahdi kembali mencetak gol dan membuat Timnas Futsal Indonesia makin tertinggal 1-3.

Dalam laga tersebut, Sorato memainkan Muhammad Albagir, Rio Pangestu Putra, Ardiansyah, Sauqi Saud Lubis, dan Samuel Eko Putra sebagai lima pemain pertama. Namun, sejauh ini mereka belum mampu mengeluarkan permainan terbaik mereka.

(Rivan Nasri Rachman)

      
