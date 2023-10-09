Iqbal Gwijangge Lihat Sisi Positif dari Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Eintracht Frankfurt U-19

IQBAL Gwijangge lihat sisi positif dari kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Eintracht Frankfurt U-19. Bek Timnas Indonesia U-17 tersebut mengaku memetik banyak pelajaran dari kekalahan telak dengan skor 0-3 tersebut.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – melanjutkan persiapannya dalam pemusatan latihan (TC) di Jerman menjelang Piala Dunia U-17 2023. Namun, tim besutan Bima Sakti itu harus menelan pil pahit dalam laga uji coba teranyar kontra Eintracht Frankfurt U-19.

Meski menelan kekalahan, Iqbal mengatakan para pemain Timnas Indonesia U-17 memetik banyak pelajaran dari laga kontra Eintracht Frankfurt U-19. Karena diakuinya, tim lawan memiliki skuad yang memang lebih kuat ketimbang Skuad Garuda Asia.

"Kita belajar banyak dari pertandingan ini. Namun, kita jadikan pembelajaran karena bagus juga melawan tim yang lebih kuat," kata Iqbal, dinukil dari situs resmi PSSI, Senin (9/10/2023).

Kekalahan ini dijadikan bahan pembelajaran mereka agar Skuad Garuda Asia menjadi tim yang lebih solid. Dengan begitu Iqbal berharap, Timnas Indonesia U-17 bisa lebih siap untuk berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

"Karena kita perlu tahu kelemahan dan kelebihan tim agar dapat terus belajar dan belajar untuk matangkan persiapan untuk piala dunia nanti sehingga kita bisa memberikan hasil yang maksimal untuk Indonesia,” papar Iqbal.