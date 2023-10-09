Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Eintracht Frankfurt U-19 di Uji Coba: Garuda Asia Takluk 0-3

HASIL Timnas Indonesia U-17 vs Eintracht Frankfurt U-19 di laga uji coba akan dibahas di sini. Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- menderita kekalahan dengan skor telak 0-3.

Ini merupakan kekalah kedua dalam rangkaian pemusatan latihan (TC) yang dilaksanakan oleh skuad asuhan Bima Sakti itu di Jerman. Dilansir dari situs resmi PSSI, Senin (9/10/2023), Garuda Asia harus mengakui kehebatan Eintracht Frankfurt U-19 dalam pertandingan teranyarnya di Jerman.

“Tim U-17 Indonesia kembali menjalani laga uji coba. Kali ini melawan Eintracht Frankfurt U-19, kemarin. Meski sudah berjuang keras, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan lawan 0-3,” tulis laman resmi PSSI, dikutip pada Senin (9/10/2023).

Ini merupakan kali ketiga Timnas Indonesia U-17 menjalani laga uji coba selama pemusatan latihan di Jerman. Sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 meraih satu kemenangan (kontra SC Paderborn Youth 1-0), dan menelan satu kekalahan (kontra TSV Meerbusch U-17 0-1).

Tentunya, kekalahan kedua ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi pasukan Bima Sakti. Untuk selanjutnya, Timnas Indonesia U-17 akan menjalani tiga pertandingan lagi andai sesuai dengan rencana awal.