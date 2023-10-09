Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Inter Miami Gagal Lolos Playoff MLS 2023?

Hafid Fuad , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |17:29 WIB
Kenapa Inter Miami Gagal Lolos Playoff MLS 2023?
Inter Miami gagal lolos ke playoff MLS 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

BISA dipastikan para pendukung Lionel Messi kini kebingungan kenapa Inter Miami gagal lolos play off MLS 2023. Sementara saat baru didatangkan ke MLS, Lionel Messi sangat diyakini bakal menyapu bersih seluruh gelar bagi klub Inter Miami.

Kini Inter Miami dipastikan gagal lolos ke playoff MLS 2023 usai kalah tipis 0-1 dari tim tamu FC Cincinnati, Minggu (8/10/2023) pagi WIB. Alhasil berbagai rumor langsung bermunculan terkait nasib Lionel Messi bersama Inter Miami kedepannya.

Inter Miami

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (9/10/2023), Inter Miami bermain di kandang sendiri, DRV PNK Stadium. Meskipun Inter Miami kembali diperkuat Lionel Messi namun tetap harus menyerah 0-1 dari FC Cincinnati. Gol tunggal Cincinnati dicetak oleh Alvaro Barreal pada menit ke-78.

Sejatinya Lionel Messi memang tidak tampil meyakinkan dan cenderung terpaksa. Karena dia mulai turun bermain sebagai pemain pengganti atau tidak sejak menit awal.

Diketahui, Messi sebelumnya absen dalam empat laga karena cedera. Messi yang baru turun pada menit ke-55 menggantikan Tomas Aviles terbukti tidak sanggup untuk membantu Inter Miami meraih poin kemenangan.

Hasil mengecewakan tersebut membawa Inter Miami tertahan di peringkat ke-14 klasemen Wilayah Timur dengan nilai 33 dari 32 pertandingan. Meskipun masih terdapat dua laga berikutnya, Inter Miami sudah tidak bisa mengumpulkan poin untuk menembus peringkat sembilan besar Wilayah Timur karena seri reguler MLS 2023 tinggal menyisakan dua partai lagi bagi mereka.

Pertandingan penentuan tersebut digelar di tengah guyuran hujan di Stadion DRV PNK. Tembakan skuad Inter Miami hanya sanggup menggetarkan tiang gawang sebanyak tiga kali dalam 24 menit pertama babak pertama.

Kiper skuad Cincinnati, Roman Celentano, memang tidak tampil terlalu mempesona dan mendapatkan satu kartu kuning. Namun aksi kiper tersebut sanggup mempertahankan gawang timnya tidak kebobolan.

Sementara Lionel Messi yang masih belum fit, tidak bergabung dengan rekan satu timnya untuk pemanasan sebelum pertandingan. Dirinya pun mulai terlihat di bangku cadangan sebelum lagu kebangsaan.

Halaman:
1 2
      
