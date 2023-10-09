Pelatih Inter Miami Angkat Bicara soal Isu Lionel Messi Pulang ke Barcelona Usai Gagal ke Playoff MLS 2023

PELATIH Inter Miami, Gerardo Martino, angkat bicara soal isu Lionel Messi pulang ke Barcelona, usai gagal membawa timnya ke playoff MLS 2023. Gerardo Martino malah menjawab isu itu dengan candaan.

Pelatih berusia 60 tahun itu mengatakan bahwa bisa saja La Pulga -julukan Messi- nantinya akan pulang ke Barcelona untuk bersenang-senang. Sebab, dia juga tidak tahu apa yang ada dalam isi kepala Messi.

"Apakah dia akan bersenang-senang? Mungkin dia akan mengunjungi Barcelona," kata Martino, dilansir dari Talksport, Senin (9/10/2023).

"Selain itu, saya tidak tahu apa-apa lagi tentang itu," sambungnya.

Ya, Inter Miami gagal lolos ke playoff MLS 2023. Kepastian itu didapat usai Inter Miami kalah dari Cincinnati dengan skor 0-1 di DRV PNK Stadium, Minggu 8 Oktober 2023 pagi WIB.

Pasalnya, syarat untuk melaju ke babak tersebut adalah The Herons -julukan Inter Miami- harus berada di posisi sembilan yang merupakan batas akhir lolos playoff. Sementara saat ini, The Herons berada di posisi 14 klasemen wilayah timur dengan koleksi 33 poin.

Koleksi poin Inter Miami dipastikan tidak bisa menyusul DC United yang ada di peringkat sembilan dengan koleksi 40 poin. Mengingat, Inter Miami hanya tinggal menyisakan dua pertandingan.