HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Inter Miami vs Cincinnati di MLS 2023: Lionel Messi Gagal Selamatkan The Herons dari Kekalahan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |08:56 WIB
Hasil Inter Miami vs Cincinnati di MLS 2023: Lionel Messi Gagal Selamatkan The Herons dari Kekalahan
Lionel Messi gagal selamatkan Inter Miami dari kekalahan (Foto: Reuters)
A
A
A

FLORIDA – Inter Miami takluk dari FC Cincinnati dengan skor tipis 0-1 pada lanjutan Liga Amerika Serikat 2023 di DRV PNK Stadium, Florida, Minggu (8/10/2023) pagi WIB. Kehadiran sang megabintang, Lionel Messi gagal menyelamatkan The Herons dari kekalahan.

La Pulga -julukan Messi- masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Sayang, meski sudah berusaha keras, ia gagal mempersembahkan gol penyeimbang di laga tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim saling berjual beli serangan. Inter Miami mengancam lebih dulu lewat tembakan Tomas Aviles di menit 9, namun tembakannya masih membentur mistar gawang.

Menit 12, Cicinnati membalas lewat tembakan Sergio Santos, namun tembakannya masih mampu digagalkan penjaga gawang Inter Miami, Drake Callender.

Dua menit berselang, Tomas Aviles lagi-lagi mangancam gawang FC Cincinnati, namun masih juga belum berbuah gol. Memasuki menit 30, giliran Facindo Farias yang mencoba memecah kebuntuan namun upayanya masih gagal.

Halaman:
1 2
      
