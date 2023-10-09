Hasil Stade Rennes vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Les Parisiens Menang 3-1!

HASIL Stade Rennes vs PSG di Liga Prancis 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Les Parisiens -julukan PSG- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Laga Stade Rennes vs PSG digelar di Stadion Roazhon Park, Rennes, Senin (9/10/2023) dini hari WIB. Gol PSG dicetak oleh Vitinha (32’), Achraf Hakimi (36’), dan juga Rnadal Kolo Muani (58’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSG sempat kesulitan meladeni permainan Rennes di awal pertandingan. Upaya mereka untuk mencetak gol pun terus berujung buntu.

Tetapi, kondisi ini tak membuat PSG menyerah. Mereka pun akhirnya bisa membuka keunggulan di menit ke-32 lewat aksi Vitinha yang memanfaatkan umpan dari Ousmane Dembela. PSG unggul 1-0!

PSG makin gacor setelah itu. Hanya berselang 4 menit kemudian, PSG bisa menggandakan keunggulannya atas Stade Rennes.

Kali ini, Achraf Hakimi yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil menciptakan kerja sama apik dengan Warren Zaire-Emery.

Makin tertinggal jauh, tuan rumah berusaha mengejar. Tetapi, upayanya gagal berbuah manis. Skor 2-0 untuk keungulan PSG pun terjaga hingga akhir laga babak pertama.