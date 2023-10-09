Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2023-2024 Semalam: Cagliari vs AS Roma Berakhir 1-4, Napoli vs Fiorentina 1-3

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |04:48 WIB
Hasil Liga Italia 2023-2024 Semalam: Cagliari vs AS Roma Berakhir 1-4, Napoli vs Fiorentina 1-3
Berikut hasil lengkap Liga Italia 2023-2024 semalam. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Liga Italia 2023-2024 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah duel seru tersaji, di antaranya ada laga Cagliari vs AS Roma hingga Napoli vs Fiorentina.

Ya, Liga Italia 2023-2024 berlanjut ke hari ini. Di pekan ke-8, ada lima laga yang digelar hari ini. Salah satunya mempertemukan Cagliari vs AS Roma di Stadion Unipol Domus pada Minggu 8 Oktober 2023 malam WIB.

Cagliari vs AS Roma

AS Roma pun tampil menggila pada laga itu sehingga menang telak dengan skor 4-1. Pesta gol AS Roma sudah dimulai pada menit ke-19 lewat aksi Houssem Aouar.

Kemudian, Romelu Lukaku menggandakan keunggulan AS Roma hanya selang semenit kemudian. Laga babak pertama pun rampung dengan keunggulan AS Roma 2-0.

Di babak kedua, AS Roma melanjutkan kinerja apiknya. Dua gol tambahan tercipta leat aksi Andrea Belotti (51’) dan juga Lukaku pada menit ke-59. Sementara Cagliari, mereka hanya bisa membalas satu gol lewat aksi Nahitan Nandez pada menit ke-87.

