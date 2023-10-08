Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Bali United Segera Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Kamboja, Pasukan Angkor Menggila di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |21:29 WIB
Bintang Bali United Segera Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Kamboja, Pasukan Angkor Menggila di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Pemain Bali United, Privat Mbarga, ramai dikabarkan bakal segera dinaturalisasi untuk bela Timnas Kamboja. (Foto: Bali United)
A
A
A

BINTANG Bali United segera dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Kamboja akan diulas dalam artikel ini. Akankah langkah ini bakal membuat pasukan Angkor -julukan Timnas Kamboja- menggila di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Sosok bintang Bali United itu adalah Privat Mbarga. Dikutip dari media Malaysia, yakni Makan Bola, Minggu (8/10/2023), Privat Mbarga disebut akan segera jadi pemain naturalisasi Kamboja, menyusul langkah pesepakbola Jepang, yakni Yudai Ogawa.

Privat Mbarga

Kabar ini diungkap oleh jurnalis dan komentator sepakbola Kamboja, Oan Saonat. Sebelumnya, Mbarga memang pernah merumput bersama klub Kamboja, seperti Phnom Penh, Angkor Tiger, Nagaworld, PPCFC, hingga BBU.

“Striker asing Bali United, Privat Mbarga, akan diperkenalkan sebagai warga negara Kamboja dan bergabung tim sepakbola Kamboja,” tulis Oan Saonat.

“Dia bermain di Kamboja sejak 2013 dengan Boeung Ket dan menghabiskan bertahun-tahun bersama klub Kamboja, seperti Phnom Penh, Angkor Tiger, Nagaworld , PPCFC, BBU, sebelum Bali,” lanjutnya.

Sebelum Privat Mbarga, Kamboja telah menaturalisasi pesepakbola Jepang, Yudai Ogawa. Gelandang 27 tahun itu sudah diumumkan secara resmi sebagai pesepakbola baru Kamboja pada Jumat 7 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
