HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebelum Stefano Lilipaly, Shin Tae-yong Pernah Campakkan Pemain Naturalisasi yang Lagi Menggila di Liga 1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |14:26 WIB
Sebelum Stefano Lilipaly, Shin Tae-yong Pernah Campakkan Pemain Naturalisasi yang Lagi Menggila di Liga 1
Ilija Spasojevic menjadi salah satu pemain yang pernah tak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia meski sedang gacor di Liga 1. (Foto: Instagram/spasogol)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong dinilai membuat kesalahan karena tak memanggil Stefano Lilipaly untuk menghadapi Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ternyata hal tersebut bukanlah hal baru, sebab Shin Tae-yong juga pernah mencampakkan pemain naturalisasi yang sedang menggila di Liga 1, yakni Ilija Spasojevic.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan memulai Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dari babak pertama dengan menghadapi Brunei dalam laga dua leg. Leg pertama digelar di Indonesia pada Kamis 12 Oktober dan leg kedua berlangsung di Brunei pada Selasa 17 Oktober 2023.

Untuk menghadapi pertandingan melawan Brunei, Shin Tae-yong sudah memanggil 26 pemain, namun tidak ada nama Stefano Lilipaly dalam daftar tersebut. Padahal Lilipaly sedang on fire di musim ini.

Tercatat pemain Borneo FC itu sudah mencetak enam gol dari 15 penampilannya di Liga 1 2023-2024. Tak hanya gol, pemain naturalisasi itu juga sukses menyumbang delapan assist untuk timnya.

Stefano Lilipaly

Hal itu membuat Stefano Lilipaly menjadi pemain paling berpengaruh di Borneo FC di musim ini karena memimpin daftar top skor dan assist klub tersebut. Lewat sumbangsihnya juga, tim berjuluk Pesut Etam itu memimpin klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan keunggulan 4 poin dari peringkat kedua.

Bisa dikatakan penampilan Stefano Lilipaly begitu bersinar di Liga 1 2023-2024 bersama Borneo FC. Namun, ternyata hal tersebut tampaknya tidak cukup bagi Shin Tae-yong untuk memanggilnya.

