HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Cari Penyerang Ganas Keturunan, Bisa Jadi Top Skor Timnas Indonesia Sepanjang Masa?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |13:29 WIB
Shin Tae-yong Cari Penyerang Ganas Keturunan, Bisa Jadi Top Skor Timnas Indonesia Sepanjang Masa?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan cari penyerang ganas keturunan untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Jika hal itu terwujud, akankah sang bomber incaran Shin Tae-yong tersebut bisa jadi top skor Timnas Indonesia sepanjang masa?

Pengamat sepakbola, Ronny Pangemanan, pernah menyebut bahwa Shin Tae-yong melalui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah mencari penyerang keturunan yang bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia pun mendorong proses naturalisasi itu segera dilakukan dan rampung pada awal 2024.

“Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia," kata kata Ronny Pangemanan, mengutip dari channel YouTube Bung Ropan.

"Mungkin pemain ini tak hanya bermain di tim senior tapi juga junior seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struick yang usianya di bawah 23 tahun,” tambah pria yang akrab disapa Bung Ropan itu.

“Erick Thohir mengatakan akan mengupayakan mendatangkan pemain depan. Pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia di awal tahun depan. Karena itu, proses naturalisasi harus dilakukan dari sekarang,” imbuhnya lagi.

Masih menurut Bung Ropan, ada tiga penyerang top yang bisa dinaturalisasi PSSI yakni Ilias Alhaft (FC Noah), Ragnar Oratamangoen (Fortuna Sittard) dan Million Manhoef (Vitesse Arnhem). Ilias Alhaft sendiri telah mencetak tiga gol dan tiga assist dari sembilan penampilan bersama FC Noah di Liga Armenia.

Halaman:
1 2
      
