Pemain Timnas Indonesia Masuk 20 Besar Pencetak Gol Terbanyak di Level Internasional, Ungguli Luis Suarez hingga Zlatan Ibrahimovic!

PEMAIN Timnas Indonesia, Abdul Kadir, masuk 20 besar pencetak gol terbanyak di level internasional. Bahkan, legenda skuad Garuda itu mampu mengungguli Luis Suarez hingga Zlatan Ibrahimovic!

Saat ini, Cristiano Ronaldo masih menyandang raja gol di level internasional bersama Timnas Portugal. Megabintang Al Nassr itu menempati urutan pertama dengan mencetak total 123 gol dari 201 caps bersama Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal.

Jumlah tersebut jauh di atas legenda Timnas Iran, Ali Daei yang sempat memimpin rekor pencetak gol terbanyak di level internasional sebelum dipatahkan CR7 -julukan Cristiano Ronaldo. Daei telah mencetak 108 gol dari 148 pertandingan bersama Timnas Iran.

Sementara itu, urutan ketiga ditempati oleh rival bebuyutan Cristiano Ronaldo yakni Lionel Messi. La Pulga -julukan Lionel Messi- telah mencetak total 104 gol dari 176 penampilan bersama Timnas Argentina.

Menariknya, legenda Timnas Indonesia, Abdul Kadir, ternyata masuk 20 besar pencetak gol terbanyak di level internasional. Mengutip dari laman Wikipedia, Abdul Kadir menempati urutan ke-19 dalam daftar pencetak gol terbanyak di level internasional.

Tercatat, Abdul Kadir telah mengoleksi 70 gol dalam 111 penampilan bersama Timnas Indonesia. Dia memiliki ratio gol 0,63 per pertandingan dan membukakan 70 gol itu sejak debutnya bersama Timnas Indonesia pada 11 Agustus 1967 hingga 7 Mei 1979.