3 Pemain Timnas Indonesia yang Dapat Sorotan Pemandu Bakat Luar Negeri, Nomor 1 Disebut Mirip Cody Gakpo!

Rafael Struick menjadi sorotan pemandu bakat luar negeri lewat penampilan apiknya bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang dapat sorotan pemandu bakat luar negeri akan diulas Okezone. Dari ketiga penggawa Timnas Indonesia tersebut, salah satu di antaranya disebut memiliki gaya bermain yang mirip dengan Cody Gakpo!

Skuad Timnas Indonesia memang kerap diperkuat oleh sejumlah talenta-talenta muda di era kepelatihan Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil memotong satu generasi skuad Garuda, sehingga kini memiliki permainan lebih berbeda dari sebelumnya.

Menariknya, ada sekian banyak pemain muda Timnas Indonesia yang pernah dilatih Shin Tae-yong, ada yang mendapat sorotan dari pemandu bakat luar negeri. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dapat Sorotan Pemandu Bakat Luar Negeri:

3. Esal Sahrul





Esal Sahrul merupakan winger muda milik Persita Tangerang yang telah mencetak 3 gol dari 9 laga di Liga 1 2023-2024. Pemain 21 tahun ini sempat tampil impresif di Liga 1 2023-2024 pada awal musim, termasuk di pekan ke-5 saat Persita Tangerang menahan imbang Persikabo 1973 dengan skor 2-2.

Berkat penampilan apiknya, Esal Sahrul disorot salah satu pemandu bakat Eropa yakni Emirhan dengan akun Twitter @EKScouting. Pemandu bakat Eropa itu mengaku kagum dengan penampilan winger 21 tahun yang pernah perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 itu.

"Esal Sahrul (21) baru saja (dulu) mencetak gol keduanya di laga ketiganya untuk Persita Tangerang (saat melawan Persikabo). Sejauh ini, dia hanya masuk dari bangku cadangan tapi langsung memanfaatkan peluangnya. Mengesankan," tulis pernyataan Emirhan di akun Twitter @EKScouting, pada Juli 2023 lalu.