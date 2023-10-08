Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk Lawan Brunei Darussalam, Egy Maulana Vikri Berambisi Jawab Keraguan

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |04:09 WIB
Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk Lawan Brunei Darussalam, Egy Maulana Vikri Berambisi Jawab Keraguan
Shin Tae-yong bersama Egy Maulana Vikri. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

TANGERANG – Penyerang Dewa United, Egy Maulana Vikri, berambisi jawab keraguan ketika bermain di Timnas Indonesia. Hal itu siap dilakukan kala dirinya membela Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei Darussalam dalam putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ya, nama Egy turut dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam ajang itu, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan menghadapi Brunei dua kali.

Egy Maulana Vikri

Pertandingan leg I akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 12 Oktober 2023. Kemudian, laga leg II digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 17 Oktober 2023.

Jelang duel itu, Egy sempat mendapat kritik keras belakangan ini karena dianggap mengalami penurunan performa. Pemain berusia 23 tahun itu kesulitan mencetak gol kala membela Timnas Indonesia.

Dalam enam laga terakhir, Egy mencatatkan total tiga gol. Bersama Dewa United, Egy juga belum bisa memberikan dampak signifikan. Dalam 13 laga yang diikutinya, Egy hanya mampu mencetak tiga gol untuk Dewa United.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634421/hasil-liga-futsal-profesional-duel-ketat-cosmo-jne-fc-bermain-imbang-lawan-pangsuma-fc-ymh.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Duel Ketat, Cosmo JNE FC Bermain Imbang Lawan Pangsuma FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/arne_slot_dikabarkan_mempertimbangkan_masa_depan_m.jpg
Arne Slot Pertimbangkan Jual Mohamed Salah usai Liverpool Dipermalukan MU
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement