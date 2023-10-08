Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk Lawan Brunei Darussalam, Egy Maulana Vikri Berambisi Jawab Keraguan

TANGERANG – Penyerang Dewa United, Egy Maulana Vikri, berambisi jawab keraguan ketika bermain di Timnas Indonesia. Hal itu siap dilakukan kala dirinya membela Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei Darussalam dalam putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ya, nama Egy turut dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam ajang itu, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan menghadapi Brunei dua kali.

Pertandingan leg I akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 12 Oktober 2023. Kemudian, laga leg II digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 17 Oktober 2023.

Jelang duel itu, Egy sempat mendapat kritik keras belakangan ini karena dianggap mengalami penurunan performa. Pemain berusia 23 tahun itu kesulitan mencetak gol kala membela Timnas Indonesia.

Dalam enam laga terakhir, Egy mencatatkan total tiga gol. Bersama Dewa United, Egy juga belum bisa memberikan dampak signifikan. Dalam 13 laga yang diikutinya, Egy hanya mampu mencetak tiga gol untuk Dewa United.