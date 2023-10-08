MEDIA asal Malaysia, Makan Bola turut memantau penampilan PSM Makassar yang tengah terpuruk. Media Malaysia itu memberitakan terkait kekalahan terbaru PSM dari Madura United di laga lanjutan Liga 1 2023-2024.
Ya, skuad Juku Eja -julukan PSM- saat ini mencacatkan lima kekalahan beruntun pada musim ini. Tiga kekalahan pada Liga 1 dan dua kekalahan dalam AFC Cup 2023-2024.
Sebelumnya, PSM pun tumbang dari klub Malaysia, Sabah FC dengan skor 0-5 di matchday kedua Grup H AFC Cup 2023-2024. Lalu terbaru mereka kembali kalah 0-2 dari Madura United dalam pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Laga itu berlangsung di Stadion B J Habibie, Pare-pare, Minggu (8/10/2023).
"Liga 1: PSM Makassar Catat Kekalahan Ke-5 Berturut, Dipermalukan Madura United," tulis judul artikel makan bola, Minggu (8/10/2023).
Kekalahan itu membuat PSM berada di posisi ke-14 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 18 poin. Poin itu dari lima kemenangan, tiga imbang, dan tujuh kekalahan.