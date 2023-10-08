Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Malaysia Bahas Terpuruknya PSM Makassar Usai Tumbang dari Sabah FC, Lalu Kalah Lagi di Tangan Madura United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |18:37 WIB
Media Malaysia Bahas Terpuruknya PSM Makassar Usai Tumbang dari Sabah FC, Lalu Kalah Lagi di Tangan Madura United
PSM Makassar kalah 0-2 dari Madura United. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola turut memantau penampilan PSM Makassar yang tengah terpuruk. Media Malaysia itu memberitakan terkait kekalahan terbaru PSM dari Madura United di laga lanjutan Liga 1 2023-2024.

Ya, skuad Juku Eja -julukan PSM- saat ini mencacatkan lima kekalahan beruntun pada musim ini. Tiga kekalahan pada Liga 1 dan dua kekalahan dalam AFC Cup 2023-2024.

Sebelumnya, PSM pun tumbang dari klub Malaysia, Sabah FC dengan skor 0-5 di matchday kedua Grup H AFC Cup 2023-2024. Lalu terbaru mereka kembali kalah 0-2 dari Madura United dalam pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Laga itu berlangsung di Stadion B J Habibie, Pare-pare, Minggu (8/10/2023).

PSM Makassar vs Madura United (Instagram/psm_makassar)

"Liga 1: PSM Makassar Catat Kekalahan Ke-5 Berturut, Dipermalukan Madura United," tulis judul artikel makan bola, Minggu (8/10/2023).

Kekalahan itu membuat PSM berada di posisi ke-14 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 18 poin. Poin itu dari lima kemenangan, tiga imbang, dan tujuh kekalahan.

