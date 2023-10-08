Media Malaysia Bahas Terpuruknya PSM Makassar Usai Tumbang dari Sabah FC, Lalu Kalah Lagi di Tangan Madura United

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola turut memantau penampilan PSM Makassar yang tengah terpuruk. Media Malaysia itu memberitakan terkait kekalahan terbaru PSM dari Madura United di laga lanjutan Liga 1 2023-2024.

Ya, skuad Juku Eja -julukan PSM- saat ini mencacatkan lima kekalahan beruntun pada musim ini. Tiga kekalahan pada Liga 1 dan dua kekalahan dalam AFC Cup 2023-2024.

Sebelumnya, PSM pun tumbang dari klub Malaysia, Sabah FC dengan skor 0-5 di matchday kedua Grup H AFC Cup 2023-2024. Lalu terbaru mereka kembali kalah 0-2 dari Madura United dalam pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Laga itu berlangsung di Stadion B J Habibie, Pare-pare, Minggu (8/10/2023).

"Liga 1: PSM Makassar Catat Kekalahan Ke-5 Berturut, Dipermalukan Madura United," tulis judul artikel makan bola, Minggu (8/10/2023).

Kekalahan itu membuat PSM berada di posisi ke-14 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 18 poin. Poin itu dari lima kemenangan, tiga imbang, dan tujuh kekalahan.