Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persebaya Surabaya Kalah 2-3 dari Persib Bandung di Pekan Ke-15 Liga 1 2023-2024

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |01:48 WIB
Penyebab Persebaya Surabaya Kalah 2-3 dari Persib Bandung di Pekan Ke-15 Liga 1 2023-2024
Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PENYEBAB Persebaya Surabaya kalah 2-3 dari Persib Bandung di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Pelatih Persebaya, Josep Gombau, mengungkapkan ada kesalahan yang dilakukan pemainnya pada gol pertama Persib yang dicetak oleh Ciro Alves.

Kurangnya penjagaan ke David da Silva membuat sang pemain bermain dengan leluasa. Dia pun bisa memberi umpan ke Ciro yang berdiri kosong hingga membuahkan gol.

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung

"Kami memulai pertandingan yang cukup bagus, kebobolan lewat lemparan ke dalam akhirnya bisa dibalikkan hingga unggul (2-1) di akhir babak pertama," kata Gombau saat konferensi pers usai laga pada Sabtu 7 Oktober 2023 malam.

Gombau juga menyoroti beberapa kesalahan yang dilakukan di babak kedua, usai unggul 2-1 di akhir babak pertama. Tetapi, kesalahan itu tidak bisa dilimpahkan Gombau ke lini belakang saja, bahkan sorotan juga diarahkan ke lini serang Bajul Ijo yang dinilai kurang cermat.

"Saya melihatnya bukan kesalahan di pertahanan, karena gol pertama akibat kesalahan pemain penyerang yang menyebabkan throw in, babak kedua pemain melakukan beberapa kesalahan sehingga menjadikan lawan menang," ucap pelatih 47 tahun itu.

Gol pamungkas pun dinilai dari lemahnya lini pertahanan Bajul Ijo, dalam mengantisipasi pergerakan pemain tanpa bola. Apalagi di saat itu, David da Silva nyaris tanpa kawalan sehingga mampu membalikkan keadaan 2-3.

"Persib mendapatkan second ball, itu tidak direbut pemain Persebaya sehingga akhirnya bisa dikonversi Persib menjadi gol," terang Gombau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/51/1634485/dukung-pensiunan-atlet-nasional-alumni-usc-gelar-turnamen-padel-zro.webp
Dukung Pensiunan Atlet Nasional, Alumni USC Gelar Turnamen Padel
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/gelandang_kevin_de_bruyne_kanan.jpg
Bukan Lagi Raja Assist, Kevin De Bruyne Dapat Peran Baru di Napoli
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement