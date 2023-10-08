Penyebab Persebaya Surabaya Kalah 2-3 dari Persib Bandung di Pekan Ke-15 Liga 1 2023-2024

PENYEBAB Persebaya Surabaya kalah 2-3 dari Persib Bandung di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Pelatih Persebaya, Josep Gombau, mengungkapkan ada kesalahan yang dilakukan pemainnya pada gol pertama Persib yang dicetak oleh Ciro Alves.

Kurangnya penjagaan ke David da Silva membuat sang pemain bermain dengan leluasa. Dia pun bisa memberi umpan ke Ciro yang berdiri kosong hingga membuahkan gol.

"Kami memulai pertandingan yang cukup bagus, kebobolan lewat lemparan ke dalam akhirnya bisa dibalikkan hingga unggul (2-1) di akhir babak pertama," kata Gombau saat konferensi pers usai laga pada Sabtu 7 Oktober 2023 malam.

Gombau juga menyoroti beberapa kesalahan yang dilakukan di babak kedua, usai unggul 2-1 di akhir babak pertama. Tetapi, kesalahan itu tidak bisa dilimpahkan Gombau ke lini belakang saja, bahkan sorotan juga diarahkan ke lini serang Bajul Ijo yang dinilai kurang cermat.

"Saya melihatnya bukan kesalahan di pertahanan, karena gol pertama akibat kesalahan pemain penyerang yang menyebabkan throw in, babak kedua pemain melakukan beberapa kesalahan sehingga menjadikan lawan menang," ucap pelatih 47 tahun itu.

Gol pamungkas pun dinilai dari lemahnya lini pertahanan Bajul Ijo, dalam mengantisipasi pergerakan pemain tanpa bola. Apalagi di saat itu, David da Silva nyaris tanpa kawalan sehingga mampu membalikkan keadaan 2-3.

"Persib mendapatkan second ball, itu tidak direbut pemain Persebaya sehingga akhirnya bisa dikonversi Persib menjadi gol," terang Gombau.