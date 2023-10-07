Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 kelar Laga Timnas Futsal Indonesia vs Makau: Indonesia Jadi Pemuncak!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |22:03 WIB
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 kelar Laga Timnas Futsal Indonesia vs Makau: Indonesia Jadi Pemuncak!
Timnas Futsal Indonesia puncaki klasemen sementara Grup B kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 (Foto: FFI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 kelar laga Timnas Futsal Indonesia vs Makau akan dibahas di sini. Tim asuhan Marcos Sorato untuk sementara memuncaki klasemen berkat kemenangan telak dengan skor 12-0.

Timnas Futsal Indonesia memulai petualangannya di kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB. Tampil di Dammam, Arab Saudi, Timnas Futsal Indonesia langsung mendominasi sejak awal.

Timnas Futsal Indonesia

Tim asuhan Marcos Sorato sudah unggul 5-0 pada jeda turun minum. Pada paruh kedua, Indonesia sukses menambah tujuh gol lagi. Laga pun berakhir dengan skor telak 12-0.

Syauqi Saud membintangi kemenangan dengan catatan lima golnya. Evan Soumilena menyusul dengan catatan hattrick, selagi Ardiyansyah Runtuboy mencetak dua gol.

Samuel Eko menyumbangkan satu gol. Sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh sebuah aksi bunuh diri pemain Makau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137211/timnas_futsal_putri_indonesia_takluk_2_5_dari_timnas_futsal_putri_jepang_di_laga_perdana_grup_c_piala_asia_futsal_putri_2025-kylB_large.jpeg
Piala Asia Futsal Putri 2025: Usai Hadapi Jepang, Timnas Futsal Putri Indonesia Fokus 2 Laga Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137187/berikut_klasemen_grup_c_piala_asia_futsal_putri_2025_usai_laga_matchday_satu-Iqpk_large.jpg
Klasemen Grup C Piala Asia Futsal Putri 2025 Usai Laga Timnas Futsal Putri Indonesia vs Jepang: Garuda Pertiwi Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137182/timnas_futsal_putri_indonesia_kalah_2_5_dari_timnas_futsal_putri_jepang_di_laga_pertama_fase_grup_piala_asia_futsal_putri_2025-VRdJ_large.jpg
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Jepang di Piala Asia Futsal Putri 2025: Garuda Pertiwi Takluk 2-5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/51/3137157/timnas_futsal_putri_indonesia_tertinggal_0_4_dari_timnas_futsal_putri_jepang_di_babak_pertama-He6I_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Putri Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2025: Garuda Pertiwi Ketinggalan 0-4
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634663/timur-kapadze-tanggapi-rumor-latih-timnas-indonesia-saya-merasa-terhormat-lvo.webp
Timur Kapadze Tanggapi Rumor Latih Timnas Indonesia: Saya Merasa Terhormat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/24/kiper_cremonese_emil_audero_2.jpg
Pelatih Cremonese Ungkap Kondisi Terkini Emil Audero
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement