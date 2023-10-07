Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 kelar Laga Timnas Futsal Indonesia vs Makau: Indonesia Jadi Pemuncak!

Timnas Futsal Indonesia puncaki klasemen sementara Grup B kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 (Foto: FFI)

KLASEMEN sementara Grup B kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 kelar laga Timnas Futsal Indonesia vs Makau akan dibahas di sini. Tim asuhan Marcos Sorato untuk sementara memuncaki klasemen berkat kemenangan telak dengan skor 12-0.

Timnas Futsal Indonesia memulai petualangannya di kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB. Tampil di Dammam, Arab Saudi, Timnas Futsal Indonesia langsung mendominasi sejak awal.

Tim asuhan Marcos Sorato sudah unggul 5-0 pada jeda turun minum. Pada paruh kedua, Indonesia sukses menambah tujuh gol lagi. Laga pun berakhir dengan skor telak 12-0.

Syauqi Saud membintangi kemenangan dengan catatan lima golnya. Evan Soumilena menyusul dengan catatan hattrick, selagi Ardiyansyah Runtuboy mencetak dua gol.

Samuel Eko menyumbangkan satu gol. Sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh sebuah aksi bunuh diri pemain Makau.