HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Shin Tae-yong, Timnas Indonesia Lolos dari Nasib Jelek seperti Timnas Thailand Jelang FIFA Matchday Oktober 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:00 WIB
Gara-Gara Shin Tae-yong, Timnas Indonesia Lolos dari Nasib Jelek seperti Timnas Thailand Jelang FIFA Matchday Oktober 2023
Shin Tae-yong bantu Timnas Indonesia lolos dari nasib jelek jelang FIFA Matchday Oktober 2023 (Foto: PSSI)
GARA-GARA Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berhasil lolos dari nasib jelek seperti yang dialami Timnas Thailand jelang FIFA Matchday Oktober 2023.

Menjelang agenda FIFA Matchday yang digelar pada kurun waktu 9-17 Oktober 2023, Timnas Thailand diketahui tidak dapat memanggil pemain-pemain terbaiknya. Padahal, skuad asuhan Alexandre Polking itu akan menjajal kekuatan dua negara Eropa, yakni Georgia dan Estonia.

Timnas Thailand

Diketahui, beberapa pemain utama tim Gajah Perang seperti Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Chatchai Budtporm, Sarach Yooyen hingga Theerathon Bunmathan tidak dapat bergabung ke skuad. Masing-masing dari mereka dilarang oleh klubnya lantaran harus tampil untuk klub di pertandingan lanjutan Liga Champions Asia 2023-2024.

Ya, nama-nama di atas merupakan pemain andalan klub yang kini tengah mewakili Thailand di kompetisi sepakbola tertinggi Asia. Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen dan Chatchai Budtporm menjadi pemain BG Panthum United. Sedangkan Theerathon Bunmathan merupakan pilar penting dari skuad Buriram United.

Pertandingan lanjutan Liga Champions Asia sebenarnya baru akan digelar pada 25 Oktober 2023, atau sekitar satu minggu dari jeda FIFA Matchday. Namun karena pentingnya pemain-pemain tersebut membuat pihak klub tidak bersedia melepasnya.

Berbeda dengan Timnas Thailand, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong tampak adem ayem tanpa kendala. Dalam urusan pemanggilan pemain, seluruh tim Liga 1 pun bersedia melepas pemainnya.

1 2
      
