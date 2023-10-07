Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Perjuangan Timnas Futsal Indonesia Hadapi Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024, Live di MNCTV

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |10:50 WIB
Saksikan Perjuangan Timnas Futsal Indonesia Hadapi Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024, Live di MNCTV
Saksikan perjuangan Timnas Futsal Indonesia hanya di MNCTV (Foto: MNC Media)
A
A
A

DAMMAM - Timnas Futsal Indonesia bersiap menghadapi negara-negara tangguh Asia berlaga di ajang kualifikasi AFC Futsal Asian Cup 2024 yang berlangsung pada tanggal 7-14 Oktober 2023, digelar di Arab Saudi. Indonesia tergabung di Grup B bersama Afghanistan, Macau, dan Arab Saudi.

MNCTV menayangkan pertandingan secara langsung antara Indonesia vs Macau, pada Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini juga dapat disaksikan di Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Timnas Futsal Indonesia

Berikut jadwal kualifikasi AFC Futsal Asian Cup 2024 yang ditayangkan secara langsung di MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+ :

1. Indonesia vs Macau (Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Arab Saudi vs Afghanistan (Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB) - Live Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

2. Indonesia vs Afghanistan (Senin, 9 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Macau vs Arab Saudi (Senin, 9 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

3. Afghanistan vs Macau (Rabu, 11 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Indonesia vs Arab Saudi (Rabu, 11 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB) - Live MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157773/ffi_memanggil_19_pemain_untuk_mengikuti_tc_timnas_futsal_indonesia_di_jakarta-97oh_large.jpeg
Timnas Futsal Panggil 19 Pemain untuk Persiapan SEA Games 2025 & Piala Asia Futsal 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/49/3148493/timnas_futsal_indonesia-5AGW_large.jpg
Sebelum Agenda Timnas Futsal Indonesia, FFI Fokus Tuntaskan Liga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/51/3092703/luis-estrela-resmi-latih-timnas-futsal-putri-indonesia-garuda-pertiwi-siap-terbang-tinggi-A9x70MwBjS.jpg
Luis Estrela Resmi Latih Timnas Futsal Putri Indonesia, Garuda Pertiwi Siap Terbang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/51/3074230/respons-evan-soumilena-usai-terpilih-jadi-man-of-the-match-di-laga-timnas-futsal-indonesia-vs-malaysia-p02lKJl9yW.jpg
Respons Evan Soumilena Usai Terpilih Jadi Man of the Match di Laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/51/1634309/kejurnas-aeromodelling-2025-di-blora-perputaran-uang-capai-rp2-miliar-industri-olahraga-bergerak-krv.webp
Kejurnas Aeromodelling 2025 di Blora, Perputaran Uang Capai Rp2 Miliar: Industri Olahraga Bergerak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/claudia_scheunemann.jpg
Claudia Scheunemann Bikin Geger Liga Belanda! Cetak Brace Spektakuler saat Debut di FC Utrecht Women
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement