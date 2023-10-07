DAMMAM - Timnas Futsal Indonesia bersiap menghadapi negara-negara tangguh Asia berlaga di ajang kualifikasi AFC Futsal Asian Cup 2024 yang berlangsung pada tanggal 7-14 Oktober 2023, digelar di Arab Saudi. Indonesia tergabung di Grup B bersama Afghanistan, Macau, dan Arab Saudi.
MNCTV menayangkan pertandingan secara langsung antara Indonesia vs Macau, pada Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini juga dapat disaksikan di Sportstars, Vision+, dan RCTI+.
Berikut jadwal kualifikasi AFC Futsal Asian Cup 2024 yang ditayangkan secara langsung di MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+ :
1. Indonesia vs Macau (Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+.
Arab Saudi vs Afghanistan (Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB) - Live Sportstars, Vision+, dan RCTI+.
2. Indonesia vs Afghanistan (Senin, 9 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+.
Macau vs Arab Saudi (Senin, 9 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live Sportstars, Vision+, dan RCTI+.
3. Afghanistan vs Macau (Rabu, 11 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live Sportstars, Vision+, dan RCTI+.
Indonesia vs Arab Saudi (Rabu, 11 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB) - Live MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+.