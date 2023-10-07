Saksikan Perjuangan Timnas Futsal Indonesia Hadapi Makau di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024, Live di MNCTV

Saksikan perjuangan Timnas Futsal Indonesia hanya di MNCTV (Foto: MNC Media)

DAMMAM - Timnas Futsal Indonesia bersiap menghadapi negara-negara tangguh Asia berlaga di ajang kualifikasi AFC Futsal Asian Cup 2024 yang berlangsung pada tanggal 7-14 Oktober 2023, digelar di Arab Saudi. Indonesia tergabung di Grup B bersama Afghanistan, Macau, dan Arab Saudi.

MNCTV menayangkan pertandingan secara langsung antara Indonesia vs Macau, pada Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB. Pertandingan ini juga dapat disaksikan di Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Berikut jadwal kualifikasi AFC Futsal Asian Cup 2024 yang ditayangkan secara langsung di MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+ :

1. Indonesia vs Macau (Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Arab Saudi vs Afghanistan (Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB) - Live Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

2. Indonesia vs Afghanistan (Senin, 9 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Macau vs Arab Saudi (Senin, 9 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

3. Afghanistan vs Macau (Rabu, 11 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB) - Live Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Indonesia vs Arab Saudi (Rabu, 11 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB) - Live MNCTV, Sportstars, Vision+, dan RCTI+.