HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Keturunan yang Dikabarkan Masuk Radar Shin Tae-yong Dipanggil Timnas Belanda U-21!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |08:02 WIB
2 Pemain Keturunan yang Dikabarkan Masuk Radar Shin Tae-yong Dipanggil Timnas Belanda U-21!
Ryan Flamingo dipanggil ke Timnas Belanda U-21 (Foto: Instagram/@ryanflamingo)
A
A
A

DUA pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan masuk radar Shin Tae-yong dipanggil Timnas Belanda U-21! Kedua pemain yang dimaksud adalah Ryan Flamingo dan Millon Manhoef.

Nama Ryan Flamingo tengah menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, media Korea Selatan, Best Eleven, beberapa waktu lalu mengabarkan Shin sedang memantau pemain pinjaman FC Utrecht tersebut.

Million Manhoef

Flamingo sendiri diketahui memiliki darah keturunan Suriname-Indonesia dan saat ini sedang memegang kewarganegaraan Belanda. Hal itu terlihat dari laman profil Instagram-nya, di mana ada bendera Suriname serta Indonesia.

Sementara itu, Million Manhoef mencuat sebagai salah satu pemain keturunan di posisi lini serang, yang hendak dinaturalisasi. Pemain berusia 21 tahun itu belum lama ini mencetak gol dalam laga Liga Belanda 2023-2024 (Eredivisie) untuk Vitesse Arnhem.

Akan tetapi, kedua pemain itu masuk dalam daftar skuad Timnas Belanda U-21! Flamingo dan Manhoef diproyeksikan tampil bersama Jong Oranje untuk laga Kualifikasi Piala Eropa U-21 2025.

Pelatih Michael Reiziger memanggil keduanya untuk mengikuti babak kualifikasi tersebut. Manhoef dan Flamingo diproyeksikan untuk skuad melawan Timnas Georgia U-21 dan Timnas Gibraltar U-21.

Halaman:
1 2
      
