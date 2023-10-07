Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Bajul Ijo Tak Diuntungkan Statistik Pertemuan

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |12:49 WIB
Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Bajul Ijo Tak Diuntungkan Statistik Pertemuan
Persebaya Surabaya tak punya rekor bagus menghadapi Persib Bandung (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA - Persebaya Surabaya tak diuntungkan dengan rekor pertemuan jelang menghadapi Persib Bandung di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Namun, pelatih Josep Gombau tetap yakin untuk meraih kemenangan di laga tersebut.

Duel Persebaya Surabaya vs Persib Bandung itu akan berlangsung Sabtu (7/10/2023) pukul 15.00 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur. Sayangnya, Bajul Ijo dihadang statistik pertemuan kedua kesebelasan.

Persebaya Surabaya

Dalam 10 laga terakhir, Persib lebih perkasa dibandingkan Persebaya. Maung Bandung meraih lima kemenangan dan dua imbang. Sementara itu, mereka hanya bisa menang tiga kali.

Di pertemuan terakhir, laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung berakhir 3-3 pada 13 Maret silam. Sementara itu, si Pangeran Biru terakhir kali menang di kandang lawan tercatat pada 26 Juli 2018 dengan skor 4-3.

Gombau menyatakan Persib merupakan tim yang bagus dan dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Menurutnya, laga ini penting demi menaikkan posisi timnya di klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Kami mempersiapkan tim dengan keras sepanjang pekan untuk laga ini. Kami ingin melengkapi dan kenapa tidak untuk mendapatkan tiga poin," ucap Gombau, dikutip pada Sabtu (7/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/20/11/1634421/hasil-liga-futsal-profesional-duel-ketat-cosmo-jne-fc-bermain-imbang-lawan-pangsuma-fc-ymh.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional: Duel Ketat, Cosmo JNE FC Bermain Imbang Lawan Pangsuma FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia_foto_fam.jpg
Legenda Malaysia Blak-blakan Minta Malaysia Belajar dari Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement