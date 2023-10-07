Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Bajul Ijo Tak Diuntungkan Statistik Pertemuan

SURABAYA - Persebaya Surabaya tak diuntungkan dengan rekor pertemuan jelang menghadapi Persib Bandung di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024. Namun, pelatih Josep Gombau tetap yakin untuk meraih kemenangan di laga tersebut.

Duel Persebaya Surabaya vs Persib Bandung itu akan berlangsung Sabtu (7/10/2023) pukul 15.00 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur. Sayangnya, Bajul Ijo dihadang statistik pertemuan kedua kesebelasan.

Dalam 10 laga terakhir, Persib lebih perkasa dibandingkan Persebaya. Maung Bandung meraih lima kemenangan dan dua imbang. Sementara itu, mereka hanya bisa menang tiga kali.

Di pertemuan terakhir, laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung berakhir 3-3 pada 13 Maret silam. Sementara itu, si Pangeran Biru terakhir kali menang di kandang lawan tercatat pada 26 Juli 2018 dengan skor 4-3.

Gombau menyatakan Persib merupakan tim yang bagus dan dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Menurutnya, laga ini penting demi menaikkan posisi timnya di klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Kami mempersiapkan tim dengan keras sepanjang pekan untuk laga ini. Kami ingin melengkapi dan kenapa tidak untuk mendapatkan tiga poin," ucap Gombau, dikutip pada Sabtu (7/10/2023).