Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Momentum Naik Ranking FIFA, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Dua pertemuan kedua tim Asia Tenggara di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini bakal berlangsung pada 12 - 17 Oktober 2023 dan disiarkan secara live di RCTI!

Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam pada leg pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023. Kick off pertandingan tersebut bakal dimulai pukul 19.00 WIB dan dapat disaksikan secara langsung di saluran televisi RCTI!

Duel Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg pertama ini tentu amat dinantikan oleh pencinta sepakbola Indonesia. Tiket laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam yang dihelat di SUGBK pun sudah bisa dibeli mulai hari ini, Jumat 6 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB melalui PSSI.org dan Tiket.com.

Untuk kategori VIP Barat dan VIP Timur, dihargai Rp450.000 alias termahal. Kemudian untuk kategori 1 Barat dan 1 Timur senilai Rp250.000. Sedangkan kategori 2 Utara dan 2 Selatan dibanderol Rp125.000. Terakhir, kategori disabilitas sebesar Rp125.000.

Lima hari kemudian, skuad Timnas Indonesia akan melawat ke markas Brunei Darussalam untuk melakoni leg kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal dihelat di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB dan disiarkan live di RCTI!

Untuk menghadapi Brunei Darussalam, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 26 pemain terbaiknya. Dari 26 nama tersebut, di antaranya ada pemain langganan seperti Marc Klok, Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto, Dimas Drajad, hingga Witan Sulaeman.