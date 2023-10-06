Link Beli Tiket Timnas indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia bakal hadapi Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

LINK pembelian tiket Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg pertama babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia telah diumumkan PSSI. Federasi Sepakbola Dunia (PSSI) itu pun hanya menggunakan dua situs pembelian tiket online.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sejak babak pertama. Garuda pun bertemu Brunei dan akan memainkan dua leg, yang mana leg pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 12 Oktober 2023.

Sementara leg kedua akan digelar di markas Brunei. Siapa pun yang menang di laga tersebut nantinya akan lolos ke babak kedua dan masuk ke Grup G yang berisikan Vietnam, Filipina, hingga Irak.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun sudah memanggil 25 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Namun dua nama dicoret, yakni Jordi Amat dan Yance Sayuri akibat cedera.

Shin Tae-yong pun langsung menunjuk Fachruddin Aryanyo dan Dzaky Asraf untuk menggantikan Jordi dan Yance. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan itu juga memanggil Hokky Caraka untuk melengkapi lini depan Timnas Indonesia.

Jadi, total ada 26 pemain yang bakal menjalani TC Timnas Indonesia jelang menghadapi Brunei. Karena laga akan segera dimainkan, PSSI pun merilis daftar harga dan link pembelian tiket leg pertama Timnas Indonesia vs Brunei.