Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Beli Tiket Timnas indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:20 WIB
Link Beli Tiket Timnas indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia bakal hadapi Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK pembelian tiket Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg pertama babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia telah diumumkan PSSI. Federasi Sepakbola Dunia (PSSI) itu pun hanya menggunakan dua situs pembelian tiket online.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sejak babak pertama. Garuda pun bertemu Brunei dan akan memainkan dua leg, yang mana leg pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis 12 Oktober 2023.

Sementara leg kedua akan digelar di markas Brunei. Siapa pun yang menang di laga tersebut nantinya akan lolos ke babak kedua dan masuk ke Grup G yang berisikan Vietnam, Filipina, hingga Irak.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun sudah memanggil 25 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Namun dua nama dicoret, yakni Jordi Amat dan Yance Sayuri akibat cedera.

Timnas Indonesia

Shin Tae-yong pun langsung menunjuk Fachruddin Aryanyo dan Dzaky Asraf untuk menggantikan Jordi dan Yance. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan itu juga memanggil Hokky Caraka untuk melengkapi lini depan Timnas Indonesia.

Jadi, total ada 26 pemain yang bakal menjalani TC Timnas Indonesia jelang menghadapi Brunei. Karena laga akan segera dimainkan, PSSI pun merilis daftar harga dan link pembelian tiket leg pertama Timnas Indonesia vs Brunei.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177786/shin_tae_yong_bisa_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_latih_skuad_garuda_pssi-6V2R_large.jpg
Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia jika Comeback ke Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177770/shin_tae_yong_menyukai_unggahan_mochamad_iriawan_yang_minta_sty_balik_ke_timnas_indonesia_shintaeyong7777-ujQw_large.jpg
Shin Tae-yong Sukai Unggahan Iwan Bule yang Minta PSSI Kembali Kontrak STY sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713/shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711/timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634137/media-italia-puji-jay-idzes-saat-bantu-sassuolo-curi-poin-di-lecce-msk.webp
Media Italia Puji Jay Idzes saat Bantu Sassuolo Curi Poin di Lecce
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/23/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija Vs Madura United, Mauricio Souza Ogah Terjebak Nostalgia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement