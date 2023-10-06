Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sergio Busquets Akui Absennya Lionel Messi Pengaruhi Permainan Inter Miami

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |10:11 WIB
Sergio Busquets Akui Absennya Lionel Messi Pengaruhi Permainan Inter Miami
Lionel Messi absen di beberapa laga Inter Miami karena cedera (Foto: Reuters)
A
A
A

MIAMI - Sergio Busquets mengakui absennya Lionel Messi sangat berpengaruh besar pada penampilan Inter Miami di beberapa pertandingan terakhir. Sebab, tim berjuluk The Herons itu benar-benar kehilangan sosok yang memiliki kualitas dalam urusan mencetak gol.

Inter Miami baru-baru ini mengalami kekalahan telak 1-4 saat melawat ke markas Chicago Fire di Stadion Soccer Field, Kamis (5/10/2023) kemarin. Kekalahan ini sekaligus memperpanjang tren buruk The Herons.

Tercatat, tim yang dinahkodai Gerardo Martino itu belum meraih kemenangan dalam empat laga terakhirnya yang tanpa diperkuat sosok Messi. Terakhir kali, Inter Miami meraih kemenangan telak 4-0 atas Toronto dalam lanjutan MLS 2023.

Di laga tersebut, La Pulga -julukan Messi- tampil sebagai starter. Namun setelah laga itu, The Herons harus terseok-seok karena Messi absen hingga saat ini karena masih berkutat dengan cedera yang dialaminya. Maka demikian, sosok Messi benar-benar sangat berpengaruh untuk Inter Miami.

Busquets pun mengakui hal tersebut. Inter Miami cukup kesulitan melakoni laga-laga yang telah dimainkan tanpa adanya sosok Messi di lapangan. Karena menurutnya, sosok La Pulga tidak hanya pandai dalam menjebol gawang lawan saja melainkan juga menambah kepercayaan diri skuad The Herons.

"Messi adalah pemain terbaik di dunia, yang membuat semua perbedaan, orang yang mencetak gol, assist, orang yang merepotkan untuk tim lain," kata Busquets, dikutip dari situs MLS, Jumat (6/10/2022).

