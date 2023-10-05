Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Chicago Fire vs Inter Miami di MLS 2023: Lionel Messi Absen Lagi, The Herons Kena Bantai 1-4!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |09:47 WIB
Hasil Chicago Fire vs Inter Miami di MLS 2023: Lionel Messi Absen Lagi, The Herons Kena Bantai 1-4!
Laga Chicago Fire vs Inter Miami di MLS 2023. (Foto: Inter Miami)
A
A
A

HASIL Chicago Fire vs Inter Miami di MLS 2023 akan diulas dalam artikel ini. Harus bermain masih tanpa kehadiran sang megabintang, Lionel Messi, Inter Miami kena bantai Chicago Fire dengan skor 1-4.

Laga Chicago Fire vs Inter Miami digelar di Stadion Soldier Field, Kamis (5/10/2023) pagi WIB. Gol semata wayang The Herons -julukan Inter Miami- dicetak oleh Josef Martinez (53’). Sementara itu, 4 gol Chicago Fire tercipta lewat brace Xherdan Shaqiri (49’ dan 73’) serta Maren Haile-Selassie (62’ dan 65’).

Lionel Messi

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Inter Miami kembali harus tampil tanpa sosok Lionel Messi. Kendati begitu, tim besutan Gerardo Martino ini masih mampu menebar ancaman ke gawang sang tuan rumah, Chicago Fire.

Sementara itu, Chicago Fire juga bukan tanpa ancaman. Tim besutan Frank Klopas itu juga kerap mengancam gawang Inter Miami.

Salah satu peluang tuan rumah didapat pada menit ke-20. Ialah Fabian Herbers yang melepaskan tendangan keras ke gawang Inter Miami, sayang bola masih melenceng.

Chicago Fire tampak mulai menemukan ritme permainannya karena peluang demi peluang terus mereka dapatkan. Hanya saja, hingga pertandingan memasuki menit ke-40 belum ada gol yang dicetak oleh kedua kesebelasan.

Memasuki menit-menit akhir atau tepatnya di menit ke-44, Chicago Fire nyaris saja membuka keran golnya lewat tendangan Xherdan Shaqiri. Pada akhirnya, skor kacamata alias 0-0 menutup jalannya pertandingan babak pertama.

Halaman:
1 2
      
