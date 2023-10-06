Penggunaan VAR di Laga Tottenham Hotspur vs Liverpool Tuai Kontroversi, Legenda Inggris Beri Saran Begini

PENGGUNAAN VAR di laga Tottenham Hotspur vs Liverpool tuai kontroversi, legenda sepakbola Inggris Alan Shearer pun memberikan saran. Shearer berharap agar wasit menyiarkan percakapan serta menambah pakar sepakbola dalam pengambilan keputusan yang penting.

Liga Inggris 2023-2024 sedang terguncang pada akhir pekan kemarin. Sebab, ada kesalahan dari keputusan wasit mengenai gol Luis Diaz yang dianulir karena dianggap offisde.

Padahal, dalam banyak tayangan ulang, gol tersebut dipastikan bisa sah karena Diaz tidak terjebak dalam posisi offside. Sayang, wasit sudah terlanjur mengambil keputusan. Pertandingan itupun berakhir dengan kemenangan Tottenham 2-1.

Setelah pertandingan, Badan Wasit Profesional Liga Inggris (PGMOL) meminta maaf karena salah dalam pengambilan keputusan. Namun, permintaan maaf itu tentu saja tidak bisa mengubah hasil pertandingan yang sudah berlalu.

Shearer mengatakan, wasit yang menggunakan VAR harus transparan saat melakukan percakapan. Menurutnya, audio komunikasi antara wasit lapangan dan VAR harus didengarkan oleh seluruh penonton dalam stadion.

“Harus ada lebih banyak komunikasi seperti di rugby. Ada suara di stadion yang berbicara dengan petugas VAR karena tidak ada pertandingan tanpa fans, karena fans sangat berarti dalam sepakbola,” kata Shearer dilansir dari Liverpool Echo, Kamis (5/10/2023).