Lionel Messi Pesepakbola yang Paling Dibenci Cristiano Ronaldo?

MENURUT beberapa laporan, pemain sepakbola yang paling dibenci Cristiano Ronaldo adalah Lionel Messi. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah dua pemain terbaik dunia, dan mereka telah bersaing sengit selama bertahun-tahun.

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sering terlibat persaingan secara sehat di lapangan hijau. Puncak persaingan mereka terjadi dalam kurun 2008-2017, yang mana trofi Ballon dOr bergantian dimenangkan keduanya.

Cristiano Ronaldo Benci Lionel Messi?

Ada sejumlah media di Eropa yang mengklaim Lionel Messi merupakan pesepakbola yang paling dibenci Cristiano Ronaldo. The Sun, sebuah tabloid asal Inggris, melaporkan pada 2016 bahwa Cristiano Ronaldo membenci Messi karena La Pulga –julukan Messi– selalu menjadi ancaman baginya.

Cristiano Ronaldo dilaporkan menilai Lionel Messi mendapatkan lebih banyak perhatian dari media dan sponsor daripada dia. Kemudian, El Mundo, sebuah surat kabar Spanyol, melaporkan pada tahun 2017 bahwa Cristiano Ronaldo membenci Lionel Messi karena La Pulga selalu mengunggulinya dalam hal penghargaan individu.

Ia menilai Lionel Messi tidak pantas memenangkan Ballon dOr sebanyak dia. Sekadar diketahui, Lionel Messi telah mengoleksi tujuh trofi Ballon dOr, unggul dua gelar dari Cristiano Ronaldo.