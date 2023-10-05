Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Pesepakbola yang Paling Dibenci Cristiano Ronaldo?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:08 WIB
Lionel Messi Pesepakbola yang Paling Dibenci Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo benci Lionel Messi? (Foto: Twitter/@ChampionsLeague)
A
A
A

MENURUT beberapa laporan, pemain sepakbola yang paling dibenci Cristiano Ronaldo adalah Lionel Messi. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah dua pemain terbaik dunia, dan mereka telah bersaing sengit selama bertahun-tahun.

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sering terlibat persaingan secara sehat di lapangan hijau. Puncak persaingan mereka terjadi dalam kurun 2008-2017, yang mana trofi Ballon dOr bergantian dimenangkan keduanya.

Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi

Cristiano Ronaldo Benci Lionel Messi?

Ada sejumlah media di Eropa yang mengklaim Lionel Messi merupakan pesepakbola yang paling dibenci Cristiano Ronaldo. The Sun, sebuah tabloid asal Inggris, melaporkan pada 2016 bahwa Cristiano Ronaldo membenci Messi karena La Pulga –julukan Messi– selalu menjadi ancaman baginya.

Cristiano Ronaldo dilaporkan menilai Lionel Messi mendapatkan lebih banyak perhatian dari media dan sponsor daripada dia. Kemudian, El Mundo, sebuah surat kabar Spanyol, melaporkan pada tahun 2017 bahwa Cristiano Ronaldo membenci Lionel Messi karena La Pulga selalu mengunggulinya dalam hal penghargaan individu.

Ia menilai Lionel Messi tidak pantas memenangkan Ballon dOr sebanyak dia. Sekadar diketahui, Lionel Messi telah mengoleksi tujuh trofi Ballon dOr, unggul dua gelar dari Cristiano Ronaldo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177546/mees_hilgers-lLur_large.jpg
FC Twente Tegaskan 1 Syarat yang Harus Dipenuhi Mees Hilgers untuk Bisa Main Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177474/berikut_empat_negara_yng_disebut_segera_keluar_dari_afc-RiGI_large.jpg
4 Negara yang Disebut Segera Keluar dari AFC, Nomor 1 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177457/timnas_indonesia-kJG3_large.jpg
Media Irak Sebut Indonesia hingga Jepang Ingin Keluar dari AFC, Bikin Konfederasi Tandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177396/jesus_casas-I4aP_large.jpg
Terlihat di Singapura, Mantan Pelatih Timnas Irak Jesus Casas Siap Ambil Alih Kendali The Lions
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633895/moh-zaki-ubaidillah-lolos-ke-final-bwf-world-junior-championships-2025-xye.webp
Moh Zaki Ubaidillah Lolos ke Final BWF World Junior Championships 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/cosmo_jne_menumbangkan_bintang_timur_surabaya_2_0.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Taklukkan Bintang Timur Surabaya 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement