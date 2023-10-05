5 Wanita Supercantik yang Pikat Hati Pesepakbola Lebih Muda, Nomor 1 Dinikahi Mantan Bomber AC Milan dan Manchester United

SEBANYAK lima wanita supercantik yang pikat hati pesepakbola lebih muda akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya dinikahi oleh eks bomber AC Milan dan Manchester United.

Para pesepakbola kerap kali mampu memikat para wanita cantik. Pilihan yang umum terjadi biasanya adalah mereka yang berusia lebih tua menikahi para wanita yang berusia lebih muda.

Namun, cinta memang tidak mengenal usia. Ada pula pesepakbola yang memilih untuk menikahi para wanita yang usianya jauh lebih tua dari mereka.

Berikut 5 Wanita Supercantik yang Pikat Hati Pesepakbola Lebih Muda

5. Daniella Semaan





Daniella Semaan merupakan istri dari Cesc Fabregas. Mereka sudah menjalin hubungan sejak 2011 namun baru menikah tujuh tahun kemudian pada 2018.

Semaan berusia jauh lebih tua daripada gelandang pensiunan asal Spanyol tersebut, yaitu hingga 12 tahun. Semaan kini berusia 48 tahun sedangkan Fabregas, yang baru pensiun tahun ini, berusia 36 tahun.

4. Pilar Rubio





Pilar Rubio merupakan pasangan dari Sergio Ramos. Pilar Rubio kini berusia 45 tahun selagi Ramos masih berusia 37 tahun.

Dengan demikian, ada jarak delapan tahun di antara keduanya. Namun, itu tidak menghentikan Rubio untuk menjadikan Ramos sebagai pasangan hidupnya.