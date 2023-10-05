Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Masih Absen Saat Inter Miami Dibantai Chicago Fire, Gerardo Martino Buka Suara

Andika Rachmansyah, Jurnalis - Kamis, 05 Oktober 2023 | 15:59 WIB
Lionel Messi Masih Absen Saat Inter Miami Dibantai Chicago Fire, Gerardo Martino Buka Suara
Tanpa Lionel Messi, Inter Miami kalah telak 1-4 dari Chicago Fire (Foto: Reuters)
A
A
A

CHICAGO - Lionel Messi masih absen saat Inter Miami menelan kekalahan telak dari Chicago Fire dalam lanjutan MLS 2023. Pelatih Inter Miami, Gerardo Martino, angkat suara terkait kondisi Messi.

Inter Miami kalah telak 1-4 saat melawat ke markas Chicago Fire di Stadion Soccer Field, Kamis (5/10/2023) pagi WIB. Empat gol yang bersarang ke gawa tim berjuluk The Herons itu dicetak lewat brace Xherdan Shaqiri (49', 73'), dan brace Haile-Selassie (62', 65'). Sedangkan satu gol Inter Miami disumbang Josef Martinez di menit ke-53 lewat titik putih.

Kekalahan ini sekaligus memperpanjang tren buruk Inter Miami karena mereka belum meraih kemenangan dalam empat laga terakhirnya. Menariknya, The Herons belum memetik kemenangan dalam empat laga tersebut tanpa adanya sosok La Pulga -julukan Messi. Pasalnya, Messi masih berkutat dengan cedera yang dialaminya.

Martino pun mengatakan bahwa mantan pemain Barcelona itu memang masih belum pulih seratus persen. Sehingga, dia tidak memasukan nama La Pulga ke dalam skuadnya pada laga kontra Chicago Fire.

"Saya mengerti ekspektasi di Chicago, seperti yang pernah ada di tempat lain," kata Martino, dilansir dari situs resmi MLS, Kamis (5/10/2023).

"Tetapi ketika seorang pemain tidak dalam kondisi untuk bermain, dia tidak bisa bermain. Kami tidak bisa membuatnya keluar dan bermain dalam keadaan apa pun,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
