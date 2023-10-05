Peluang Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

PELUANG Indonesia untuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 terbuka sangat lebar. Hal itu karena untuk edisi tersebut, tuan rumah diperuntukan untuk negara yang berada di konfederasi Asia (AFC) ataupun Oseania (OFC).

Penunjukan negara anggota AFC atau OFC untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 ini disampaikan dalam rilis resmi FIFA.

“Disepakati juga bahwa sejalan dengan prinsip rotasi konfederasi dan menjamin kondisi terbaik untuk menjadi tuan rumah turnamen, proses penawaran untuk edisi 2030 dan 2034 dilakukan secara bersamaan, dengan asosiasi anggota FIFA dari wilayah AFC dan OFC diundang untuk mengajukan tawaran menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034,” bunyi pernyataan resmi FIFA, Kamis (5/10/2023).

Dengan pengumuman ini, Indonesia berpeluang sangat besar untuk menjadi tuan rumah. Pasalnya, Indonesia hanya bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia dan Oseania saja.

Melansir berbagai sumber, saat ini baru ada Arab Saudi yang secara resmi telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Seperti diketahui, Arab Saudi memang tengah gencar-gencarnya untuk mengembangkan dunia persepakbolaan mereka.

Namun yang menjadi catatan, Piala Dunia 2022 baru saja digelar di kawasan Timur Tengah, yakni di Qatar. Sebab itu, peluang Arab Saudi sedikit mengecil karena hal ini.

Negara kawasan Asia lainnya yang dikabarkan akan mengajukan diri adalah China. Tidak dapat dipungkiri, sebagai salah satu negara yang kaya raya, China cukup diunggulkan dalam hal ini.

Lantas apakah Indonesia akan mengajukan diri? jawabannya adalah iya. Indonesia bisa mengajukan melalui dua cara agar dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.