HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Tunjuk 2 Penyerang Ganas Ini sebagai Mesin Gol Timnas Indonesia di Laga Kontra Brunei Darussalam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:39 WIB
Shin Tae-yong tunjuk dua penyerang ganas, Ramadhan Sananta dan Rafael Struick, sebagai ujung tombak Timnas Indonesia? (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong tunjuk dua penyerang ganas, Ramadhan Sananta dan Rafael Struick, sebagai mesin gol Timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam? Sekadar diketahui, pelatih Shin Tae-yong memanggil 25 nama untuk mengarungi laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Dari 25 nama yang dipanggil, empat di antaranya berposisi sebagai penyerang. Mereka ialah Rafael Struick, Ramadhan Sananta, Dimas Drajad dan Dendy Sulistyawan.

Rafael Struick

(Rafael Struick siap menggila di laga Timnas Indonesia vs Brunei)

Jika melihat kebiasaan Shin Tae-yong akhir-akhir ini, pelatih 53 tahun ini biasa memainkan formasi 3-4-1-2. Hal itu berarti, bakal ada dua penyerang yang dimainkan Shin Tae-yong sebagai ujung tombak di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.

Bisa dibilang satu posisi di lini depan bakal dikunci Rafael Struick. Pesepakbola 20 tahun ini benar-benar menarik hati Shin Tae-yong.

Dalam empat laga terkini yang dijalani Rafael Struick bersama Timnas Indonesia dan U-23, penyerang milik ADO Den Haag itu selalu dimainkan sebagai starter. Lantas, siapa satu penyerang lain yang bakal mengisi lini depan Timnas Indonesia?

Satu penyerang lain diprediksi bakal ditempati Ramadhan Sananta. Penyerang Persis Solo ini sedang panas-panasnya di Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
