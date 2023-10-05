Alasan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Batal Gelar Pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam

ALASAN Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, batal menggelar pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam, akhirnya terungkap. Sebelumnya, PSSI menunjuk stadion itu sebagai venue Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan akan memindahkan lokasi pertandingan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Salah satu alasan Stadion Gelora Sriwijaya batal menggelar pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam adalah masalah kabut asap yang melanda Kota Palembang. Hal itu terjadi akibat pembakaran hutan dan lahan.

Kabut asap yang tebal tidak dapat diatasi sepenuhnya sehingga pertandingan tidak berjalan sesuai rencana. Kondisi ini menyebabkan Stadion Gelora Sriwijaya tidak mungkin dijadikan sebagai venue pertandingan internasional.

Sebab, untuk pertandingan kelas internasional, memiliki syarat tidak boleh ada gangguan sedikit pun. Kabut asap sejatinya tidak hanya mencemarkan udara, tetapi juga menghalangi pemandangan dan berpotensi membahayakan kesehatan.

Erick Thohir tentunya tidak ingin menanggung risiko dari ketentuan FIFA. Pemindahan venue tentunya merupakan langkah bijaksana demi kesehatan dan keselamatan semua orang, khususnya yang berpartisipasi dalam pertandingan.