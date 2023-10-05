Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Batal Gelar Pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |03:10 WIB
Alasan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Batal Gelar Pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam
Stadion Gelora Sriwijaya batal menggelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

ALASAN Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, batal menggelar pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam, akhirnya terungkap. Sebelumnya, PSSI menunjuk stadion itu sebagai venue Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan akan memindahkan lokasi pertandingan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Stadion Gelora Sriwijaya

Salah satu alasan Stadion Gelora Sriwijaya batal menggelar pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam adalah masalah kabut asap yang melanda Kota Palembang. Hal itu terjadi akibat pembakaran hutan dan lahan.

Kabut asap yang tebal tidak dapat diatasi sepenuhnya sehingga pertandingan tidak berjalan sesuai rencana. Kondisi ini menyebabkan Stadion Gelora Sriwijaya tidak mungkin dijadikan sebagai venue pertandingan internasional.

Sebab, untuk pertandingan kelas internasional, memiliki syarat tidak boleh ada gangguan sedikit pun. Kabut asap sejatinya tidak hanya mencemarkan udara, tetapi juga menghalangi pemandangan dan berpotensi membahayakan kesehatan.

Erick Thohir tentunya tidak ingin menanggung risiko dari ketentuan FIFA. Pemindahan venue tentunya merupakan langkah bijaksana demi kesehatan dan keselamatan semua orang, khususnya yang berpartisipasi dalam pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633693/duel-pemungkas-downhiller-terbaik-indonesia-di-klemuk-bike-park-perburuan-gelar-juara-umum-76-idh-2025-memanas-xyr.webp
Duel Pemungkas Downhiller Terbaik Indonesia di Klemuk Bike Park: Perburuan Gelar Juara Umum 76 IDH 2025 Memanas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/24/borneo_fc_menghajar_persijap_jepara_3_1.jpg
Borneo FC Kembali Panaskan Mesin usai Jeda Internasional, Siap Pertahankan Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement