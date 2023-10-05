Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Dituntut Begini demi Amankan 4 Besar di Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:19 WIB
Persib Bandung Dituntut Begini demi Amankan 4 Besar di Liga 1 2023-2024
Persib Bandung dituntut konsisten jelang periode akhir paruh pertama Liga 1 2023-2024 (Foto: Twitter/persib)
A
A
A

PERSIB Bandung dituntut konsisten demi amankan empat besar di Liga 1 2023-2024. Hal itu disampaikan oleh Goran Paulic selaku asisten pelatih Bojan Hodak di skuad Persib Bandung.

Setelah mengawali musim dengan terseok-seok hingga Luis Milla mengundurkan diri, Maung Bandung – julukan Persib – kini berada di peringkat ketiga klasemen. Mereka mengoleksi 24 poin dari 14 kali bertanding musim ini.

Persib Bandung

Meski begitu, Goran memperingatkan Persib agar tidak terlena dengan situasi ini. Mereka perlu konsisten dan tidak menderita kekalahan terlalu sering.

"Jadi, Persib butuh konsistensi, tidak banyak menelan kekalahan,” kata Goran dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (5/10/2023).

Persib akan menatap deretan laga berat pada tiga pertandingan terakhir di putaran pertama Liga 1 2023-2024. Mereka akan menghadapi Persebaya (7/10/2023), kemudian Borneo FC (21/10/2023) dan terakhir PSS (28/10/2023).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633815/jay-idzes-diboyong-ke-markas-lecce-siap-tebus-luka-timnas-indonesia-qhl.webp
Jay Idzes Diboyong ke Markas Lecce, Siap Tebus Luka Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
Pelapor Skandal Naturalisasi Timnas Malaysia Terungkap, Bukan dari Indonesia!
Telusuri berita bola lainnya
