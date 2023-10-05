Persib Bandung Dituntut Begini demi Amankan 4 Besar di Liga 1 2023-2024

PERSIB Bandung dituntut konsisten demi amankan empat besar di Liga 1 2023-2024. Hal itu disampaikan oleh Goran Paulic selaku asisten pelatih Bojan Hodak di skuad Persib Bandung.

Setelah mengawali musim dengan terseok-seok hingga Luis Milla mengundurkan diri, Maung Bandung – julukan Persib – kini berada di peringkat ketiga klasemen. Mereka mengoleksi 24 poin dari 14 kali bertanding musim ini.

Meski begitu, Goran memperingatkan Persib agar tidak terlena dengan situasi ini. Mereka perlu konsisten dan tidak menderita kekalahan terlalu sering.

"Jadi, Persib butuh konsistensi, tidak banyak menelan kekalahan,” kata Goran dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (5/10/2023).

Persib akan menatap deretan laga berat pada tiga pertandingan terakhir di putaran pertama Liga 1 2023-2024. Mereka akan menghadapi Persebaya (7/10/2023), kemudian Borneo FC (21/10/2023) dan terakhir PSS (28/10/2023).