Persija Jakarta vs Barito Putera: Thomas Doll Wajibkan Macan Kemayoran Raih Kemenangan

THOMAS Doll wajibkan Macan Kemayoran raih kemenangan di laga Persija Jakarta vs Barito Putera. Laga itu akan dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (7/10/2023) mendatang.

Macan Kemayoran – julukan Persija – sedang memiliki masalah dengan hanya mampu menang sekali dari delapan partai terakhir di Liga 1 2023-2024. Mereka juga telah kebobolan 16 gol hingga pekan ke-14. Artinya, gawang Andritany hampir pasti bergetar pada setiap pertandingan di musim ini dengan rasio satu gol per laga.

Thomas Doll mengatakan lini pertahanan Persija harus makin solid dan tangguh. Dia pun menekankan agar para pemain Persija mampu meminimalisir kesalahan ketika bermain di lini pertahanan.

"Penting bagi kami untuk stabil di lini belakang, tak boleh ada kesalahan elemen di lini belakang," kata Thomas Doll di Nirwana Park, Sawangan, Rabu (4/10/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Persija memang krisis penyerang. Namun, dia meyakini kerja sama timnya cukup baik dalam urusan menyerang yang mana membuat tidak tergantung kepada satu pemain saja.