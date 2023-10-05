Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Barito Putera: Thomas Doll Wajibkan Macan Kemayoran Raih Kemenangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:38 WIB
Persija Jakarta vs Barito Putera: Thomas Doll Wajibkan Macan Kemayoran Raih Kemenangan
Thomas Doll tuntut Persija Jakarta raih kemenangan atas Barito Putera (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

THOMAS Doll wajibkan Macan Kemayoran raih kemenangan di laga Persija Jakarta vs Barito Putera. Laga itu akan dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu (7/10/2023) mendatang.

Macan Kemayoran – julukan Persija – sedang memiliki masalah dengan hanya mampu menang sekali dari delapan partai terakhir di Liga 1 2023-2024. Mereka juga telah kebobolan 16 gol hingga pekan ke-14. Artinya, gawang Andritany hampir pasti bergetar pada setiap pertandingan di musim ini dengan rasio satu gol per laga.

Thomas Doll

Thomas Doll mengatakan lini pertahanan Persija harus makin solid dan tangguh. Dia pun menekankan agar para pemain Persija mampu meminimalisir kesalahan ketika bermain di lini pertahanan.

"Penting bagi kami untuk stabil di lini belakang, tak boleh ada kesalahan elemen di lini belakang," kata Thomas Doll di Nirwana Park, Sawangan, Rabu (4/10/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Persija memang krisis penyerang. Namun, dia meyakini kerja sama timnya cukup baik dalam urusan menyerang yang mana membuat tidak tergantung kepada satu pemain saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/gelandang_arsenal_martin_odegaard.jpg
Martin Odegaard Cedera Lagi, Mikel Arteta Pusing jelang Arsenal Lawan Fulham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement