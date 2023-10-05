Resmi, PSSI Berlakukan Sistem Promosi-Degradasi Wasit Mulai Putaran Kedua Musim 2023-2024

Wakil Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa memberi pengarahan di depan para pengadil (Foto: PSSI)

JAKARTA - PSSI resmi memberlakukan sistem promosi-degradasi wasit yang bertugas di Liga 1 dan Liga 2 mulai putaran kedua musim 2023-2024. Hal itu merupakan langkah tegas untuk mengantisipasi tingginya angka kontroversi wasit di kedua kompetisi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite Wasit, Yoshimi Ogawa. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk permintaan maaf PSSI atas banyaknya wasit yang salah mengambil keputusan dalam pertandingan.

Menurut Ogawa, para wasit bermasalah tersebut harus diberi kepercayaan dalam bentuk jam terbang dalam memimpin pertandingan. Mereka juga akan senantiasa diberi masukan oleh tim instruktur dari JFA dan Komite Wasit PSSI.

“Oleh karena itu, kami di Komite Wasit PSSI, akan selalu mendidik mereka, dengan cara memberikan mereka masukan teknis setiap pekannya,” kata Ogawa, dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis (5/10/2023).

“Pembinaan wasit memiliki konsep yang sama dengan pembinaan pemain, yaitu jam bermain. Wasit membutuhkan jam terbang untuk memimpin pertandingan, kesempatan harus diberikan kepada mereka,” sambung pria asal Jepang itu.

Namun menurutnya, kesabaran PSSI dalam memberi jam terbang kepada wasit-wasit tersebut terbatas. Jika tetap bermasalah, para pengadil di Liga 1 akan turun kasta ke Liga 2.