LIGA INDONESIA

The Jakmania Kirim Surat kepada PSSI untuk Pertanyakan Kualitas Wasit Liga 1 2023-2024 dan Minta Erick Thohir Bertindak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |17:18 WIB
The Jakmania Kirim Surat kepada PSSI untuk Pertanyakan Kualitas Wasit Liga 1 2023-2024 dan Minta Erick Thohir Bertindak
The Jakmania kirim surat kepada PSSI untuk pertanyakan kualitas wasit Liga 1 2023-2024 (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

THE Jakmania kirim surat kepada PSSI untuk pertanyakan kualitas wasit Liga 1 2023-2024. Suporter Persija Jakarta tersebut menilai para pengadil lapangan kerap mengambil keputusan yang tidak adil dan cenderung merugikan tim kesayangan mereka.

Akibat hal itu, The Jakmania pun mengirim surat protes beseerta buktinya kepada PSSI pada Jumat (29/9/2023). Langkah tersebut diharapkan bisa berimbas kepada tindakan Ketua Umum PSSI sekaligus Ketua Komite Wasit, Erick Thohir, agar bergerak cepat mengangani persoalan ini.

Persija Jakarta

Ketua Umum The Jakmania Diky Soemarno mengatakan sejauh ini tidak puas dengan kepemimpinan wasit sampai pekan ke-13 Liga 1. Oleh karena itu, pihaknya langsung bersurat ke PSSI agar adanya perbaikin pengadil lapangan.

"Dari banyaknya pertandingan yang telah dijalani, kami masih merasa adanya kekurangan yang besar dalam pelaksanaan pertandingan khususnya kualitas wasit yang tidak memiliki perkembangan menuju arah positif," kata Diky dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (29/9/2023)

"Hal tersebut kami buktikan dengan adanya keputusan-keputusan wasit yang merugikan baik merugikan Tim Persija Jakarta maupun tim-tim lain di Liga 1 Musim 2023/24. Bukti yang kami hadirkan terlampir dan tak terpisahkan dari surat ini," tambahnya.

Dia mengatakan karena masih kurangnya kualitas wasit dalam menjalankan tugasnya di Liga 1 Musim 2023/24, bersamaan dengan surat ini pihaknya menuntut kepada Erick Thohir selaku Ketua Komite wasit untuk adanya perbaikan yang signifikan. Itu agar wasit ke depan dapat memimpin pertandingan dengan asas fair play demi kebaikan sepak bola Indonesia.



      
