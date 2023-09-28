3 Legiun Asing Absen, Persis Solo dalam Kondisi Pincang Jelang Hadapi Persija Jakarta

SOLO - Persis Solo dalam kondisi pincang lantaran tiga pemain asingnya dipastikan absen saat menjamu Persija Jakarta di pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Hal itu menjadi penghambat meski akan bermain di kandang sendiri.

Duel Persis Solo vs Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion Manahan, Sabtu 30 September 2023 pukul 19.00 WIB. Meski bermain kandang, kedalaman skuad yang dinahkodai Leonardo Medina itu tidak dalam kondisi terbaiknya.

Laskar Sambernyawa harus kehilangan tiga legiun asingnya di laga tersebut. Tiga pemain yang dimaksud adalah Moussa Sidibe, Diego Bardanca, dan Fernando Rodriguez.

Sidibe dan Bardanca dipastikan absen karena mendapat akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Rodriguez harus absen karena masih berada di Spanyol.

Persis tidak hanya akan ditinggal tiga pemain asingnya itu. Mereka juga harus kehilangan Ramadhan Sananta karena saat ini sedang bersama Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023.

Absennya Sidibe akan cukup berdampak. Pasalnya peran pemain asal Mali itu cukup besar sepanjang 13 laga dengan catatan empat assist dan satu gol.