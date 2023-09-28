Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Legiun Asing Absen, Persis Solo dalam Kondisi Pincang Jelang Hadapi Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |19:05 WIB
3 Legiun Asing Absen, Persis Solo dalam Kondisi Pincang Jelang Hadapi Persija Jakarta
Persis Solo dalam kondisi pincang jelang menjamu Persija Jakarta (Foto: PT LIB)
A
A
A

SOLO - Persis Solo dalam kondisi pincang lantaran tiga pemain asingnya dipastikan absen saat menjamu Persija Jakarta di pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. Hal itu menjadi penghambat meski akan bermain di kandang sendiri.

Duel Persis Solo vs Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion Manahan, Sabtu 30 September 2023 pukul 19.00 WIB. Meski bermain kandang, kedalaman skuad yang dinahkodai Leonardo Medina itu tidak dalam kondisi terbaiknya.

Duel PSM Makassar vs Persis Solo di pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@persisofficial)

Laskar Sambernyawa harus kehilangan tiga legiun asingnya di laga tersebut. Tiga pemain yang dimaksud adalah Moussa Sidibe, Diego Bardanca, dan Fernando Rodriguez.

Sidibe dan Bardanca dipastikan absen karena mendapat akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Rodriguez harus absen karena masih berada di Spanyol.

Persis tidak hanya akan ditinggal tiga pemain asingnya itu. Mereka juga harus kehilangan Ramadhan Sananta karena saat ini sedang bersama Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023.

Absennya Sidibe akan cukup berdampak. Pasalnya peran pemain asal Mali itu cukup besar sepanjang 13 laga dengan catatan empat assist dan satu gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630785/justin-hubner-minta-maaf-bikin-status-sindiran-usai-tak-jadi-starter-lawan-arab-saudi-cqa.webp
Justin Hubner Minta Maaf Bikin Status Sindiran usai Tak Jadi Starter Lawan Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/timnas_indonesia_vs_irak.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement