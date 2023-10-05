Permalukan PSG di Liga Champions 2023-2024, Pelatih Newcastle United Girang Bukan Main: Malam yang Luar Biasa!

NEWCASTLE – Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, girang bukan main sukses mempermalukan Paris Saint-Germain (PSG) pada matchday kedua Grup F Liga Champions 2023-2024. Dia menyebut kemenangan itu terasa begitu luar biasa bagi Newcastle United.

Howe pun mengapresiasi kinerja keras yang telah diberikan anak asuhnya saat melawan PSG. Berkat kerja apik itu, Newcastle pun sukses menang.

"Malam yang luar biasa bagi kami, begitu banyak cerita untuk dibicarakan dalam permainan," kata Howe, dilansir dari BBC, Kamis (5/10/2023).

"Saya senang untuk klub dan para pendukung apa yang mereka berikan kepada kami malam ini luar biasa," sambungnya.

Ya, The Magpies -julukan Newcastle United- secara mengejutkan menang telak atas PSG dengan skor 4-1. Duel itu tersaji di Stadion St James Park, Kamis (5/10/2023) dini hari WIB.

Empat gol kemenangan itu dicetak oleh Miguel Almiron (17'), Dan Burn (39'), Sean Longstaff (50'), dan Fabian Schar (90+1'). Sedangkan satu gol PSG, ini dicetak Lucas Hernandez di menit ke-56.

Hasil itu tentu saja membuat publik cukup terkejut. Sebab, Newcastle tidak lebih diunggulkan daripada PSG untuk memenangkan pertandingan tersebut.