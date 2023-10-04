Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berdasarkan Survei, Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:11 WIB
Berdasarkan Survei, Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas publik puas dengan kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI. Hal itu diketahui dari survei yang dilakukan LSI pada September 2023 kemarin.

Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan menyampaikan bahwa dalam survei ini pihaknya membagi respondennya ke dalam dua kelompok, yakni publik biasa dan penggemar sepakbola.

"Dari data tersebut, mayoritas puas dengan kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI," kata Djayadi dalam paparan hasil surveinya secara daring, Rabu (4/10/2023).

Erick Thohir

Dari kelompok publik biasa, tingkat kepuasan atas kinerja Erick Thohir sekitar 80,6 persen. Angka ini merupakan akumulasi dari 28,2 persen yang mengaku sangat puas dan 52,4 persen yang mengaku cukup puas.

"Kepuasan terhadap kinerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI lebih tinggi di kelompok yang mengaku sebagai penggemar sepak bola di Indonesia," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
