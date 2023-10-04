Lionel Messi Minta Inter Miami Datangkan Pemain Real Madrid yang juga Peraih Ballon dOr

LIONEL Messi minta Inter Miami datangkan pemain Real Madrid yang juga pernah meraih Ballon dOr, yakni Luka Modric. Hal itu disampaikan oleh mantan penyerang Real Madrid, Predrag Mijatovic.

Berbicara kepada Cadena SER beberapa waktu lalu, Mijatovic mengatakan Lionel Messi tertarik dengan kemungkinan Luka Modric bermain dengannya di Amerika Serikat.

Menariknya lagi, mantan pemain yang membawa Los Blancos juara Liga Champions musim 1997-1998 itu juga mengklaim bahwa Modric telah melakukan pembicaraan dengan David Beckham selaku pemilik Inter Miami.

"Dia (Luka Modric) telah menerima tawaran dari Amerika Serikat, dari banyak tim dan dari tim ini (Inter Miami) khususnya. Dia sudah mendapatkan tawaran di Arab Saudi tapi dia ingin bertahan di Madrid," ujar Predrag Mijatovic dilansir dari Talk Sport, Rabu (4/10/2023).

“Messi sendiri secara pribadi tertarik dengan kemungkinan tersebut. Di Kroasia, beberapa hari lalu, Modric bertemu Beckham, tempat mereka makan,” sambungnya.

Kepindahan Luka Modric dari Real Madrid menuju ke Inter Miami menjadi sangat terbuka mengingat kontraknya akan segera habis di Santiago Bernabeu. Tepatnya pada akhir musim 2023-2024 ini, gelandang asal Kroasia itu akan kehabisan kontrak.

Masa depannya di Madrid pun belum jelas. Namun besar kemungkinan jika peraih trofi Ballon d’Or tahun 2018 itu tidak akan lagi berseragam El Real selepas kontraknya berakhir.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. Namun alasan terbesarnya adalah usianya yang sudah tidak lagi muda dan mulai berkurangnya menit bermain yang didapatkan di Real Madrid.