Cristiano Ronaldo Terus Berjaya, Raih Trofi Pemain Terbaik Liga Arab Saudi 2023-2024 Dua Bulan Beruntun!

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo, terus berjaya dengan raih trofi pemain terbaik Liga Arab Saudi 2023-2024 dua bulan beruntun! Menurut laporan @brfootball, CR7 –julukan Cristiano Ronaldo- dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Arab Saudi 2023-2024 edisi September.

Sang pemilik lima gelar Ballon dOr itu mendapatkan trofi pernghargaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, Cristiano Ronaldo telah tampil menggila bersaama Al Nassr sepanjang September 2023 di Liga Arab Saudi 2023-2024.

Tercatat, Cristiano Ronaldo telah mencetak 5 gol dan 3 assist selama September 2023 di Liga Arab Suadi musim ini. Legenda Manchester United itu juga telah membawa Faris Najd –julukan Al Nassr- naik ke peringkat keempat dengan koleksi 18 poin.

Itu artinya, Cristiano Ronaldo terus berjaya hingga kini raih trofi pemain terbaik Liga Arab Saudi 2023-2024 dua bulan beruntun. Sebelumnya, megabintang asal Portugal ini juga menyabet titel pemain terbaik Liga Arab Saudi 2023-2024 edisi Agustus dengan mencetak 5 gol dan 2 assist.

“Cristiano Ronaldo berturut-turut meraih penghargaan Pemain Terbaik Liga Pro Saudi Bulan Ini: Agustus (5G, 2A), September (5G, 3A),” tulis laporan @brfootball.

Megabintang 38 tahun itu sejatinya mengawali startnya bersama Al Nassr kurang meyakinkan. Namun, Cristiano Ronaldo perlahan menggebrak dengan kini total telah mencetak 10 gol dan 5 assist dalam dua bulan bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024.