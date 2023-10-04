Gelandang Agresif Ini Dilirik oleh Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia

GELANDANG agresif ini dilirik oleh Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia pada laga-laga mendatang. Pemain yang dimaksud adalah Zanadin Fariz milik Persis Solo.

Timnas Indonesia memiliki banyak agenda di akhir tahun ini hingga 2024. Meski ada banyak pemain yang dapat diandalkan, namun sosok Zanadin menjadi salah satu gelandang muda yang paling dinanti.

Setelah kabar kepulihannya dari cedera, gelandang agresif ini kembali dilirik oleh Shin. Pemain berusia 19 tahun itu memang telah menunjukkan kemampuannya yang mengagumkan.

Sebelum dilanda cedera, Zanadin pernah membela Timnas Indonesia U-20 untuk pertandingan uji coba internasional sebanyak delapan kali dengan torehan satu assist. Selain itu, ia menjadi pilihan utama Shin untuk memperkuat Garuda Muda di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023.

Pada ajang tersebut, Fariz tercatat menorehkan satu gol dan dua assist. Pemain Persis Solo itu berhasil mengantarkan Garuda Muda ke Piala Asia U-20 2023 sebagai juara grup dengan tiga kemenangan beruntun.

Sayangnya, Zanadin mengalami cedera parah jelang berlaga di putaran final Piala Asia U-20 2023. Kini, pemain kelahiran Bekasi 31 Mei 2004 itu berpeluang untuk kembali diterjunkan demi membela Timnas Indonesia U-23 pada ajang Piala Asia U-23 2024.