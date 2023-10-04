Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelandang Agresif Ini Dilirik oleh Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |02:04 WIB
Gelandang Agresif Ini Dilirik oleh Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia
Zanadin Fariz kembali dilirik Shin Tae-yong untuk main di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@zanadinfariz07)
A
A
A

GELANDANG agresif ini dilirik oleh Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia pada laga-laga mendatang. Pemain yang dimaksud adalah Zanadin Fariz milik Persis Solo.

Timnas Indonesia memiliki banyak agenda di akhir tahun ini hingga 2024. Meski ada banyak pemain yang dapat diandalkan, namun sosok Zanadin menjadi salah satu gelandang muda yang paling dinanti.

Zanadin Fariz

Setelah kabar kepulihannya dari cedera, gelandang agresif ini kembali dilirik oleh Shin. Pemain berusia 19 tahun itu memang telah menunjukkan kemampuannya yang mengagumkan.

Sebelum dilanda cedera, Zanadin pernah membela Timnas Indonesia U-20 untuk pertandingan uji coba internasional sebanyak delapan kali dengan torehan satu assist. Selain itu, ia menjadi pilihan utama Shin untuk memperkuat Garuda Muda di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023.

Pada ajang tersebut, Fariz tercatat menorehkan satu gol dan dua assist. Pemain Persis Solo itu berhasil mengantarkan Garuda Muda ke Piala Asia U-20 2023 sebagai juara grup dengan tiga kemenangan beruntun.

Sayangnya, Zanadin mengalami cedera parah jelang berlaga di putaran final Piala Asia U-20 2023. Kini, pemain kelahiran Bekasi 31 Mei 2004 itu berpeluang untuk kembali diterjunkan demi membela Timnas Indonesia U-23 pada ajang Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177164/rizky_ridho-bTuE_large.jpg
Pasang Badan, Pelatih Persija Jakarta Bela Rizky Ridho yang Blunder Fatal saat Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177257/calvin_verdonk_ikut_pasang_badan_untuk_erick_thohir-cBoH_large.jpg
Ikuti Jay Idzes, Calvin Verdonk Pasang Badan untuk Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177249/pengamat_memuji_keputusan_pssi_memecat_patrick_kluivert-b1xp_large.jpeg
Pengamat Puji Keputusan PSSI Pecat Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177234/erick_thohir_irit_bicara_mengenai_pemecatan_patrick_kluivert_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-yzHI_large.jpg
Erick Thohir Irit Bicara saat Ditanya Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633195/mini-football-bangkit-indonesia-siap-tuan-rumah-piala-dunia-2026-pgv.webp
Mini Football Bangkit: Indonesia Siap Tuan Rumah Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/erick_thohir.jpg
Indonesia Kirim 800 Atlet ke SEA Games 2025 Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement