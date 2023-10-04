Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perjalanan Karier Jay Idzes, Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |01:13 WIB
Perjalanan Karier Jay Idzes, Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia
Perjalanan karier Jay Idzes sangat menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@jayidzes)
PERJALANAN karier Jay Idzes, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia sungguh menarik untuk diulas. Pasalnya, ada berbagai kisah menarik untuk mengulas pemain berdarah Belanda itu.

Bagi orang awam pasti kerap penasaran akan sepak terjang Jay Idzes dalam merangkai kariernya di dunia sepakbola. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (4/10/2023).

Jay Idzes dan Erick Thohir

Kecintaan Jay Idzes dalam dunia sepakbola ternyata telah dilakoninya sejak usia tujuh tahun. Awal mula perjalanan kariernya dimulai saat bergabung dengan klub amatir, SC Brabant, di Mierlo.

Berkat kemampuan yang dimilikinya, Idzes dilirik sekaligus direkrut oleh talent scouting dari PSV Eindhoven di usia sembilan tahun. Lalu beranjak ke usia remaja, pemain kelahiran 2 Juni 2000 ini bergabung ke Akademi VVV-Venlo & Helmodsports pada 2014.

Lalu setelah 2 tahun kemudian, ia bergabung ke klub FC Eindhoven. Selama di sana, Idzes bermain sebanyak 54 kali namun sayangnya belum menciptakan gol.

Lalu pada 2020, Idzes pindah ke klub Go Ahead Eagles. Hingga pada akhirnya, pemain berpostur 191 cm itu hengkang ke klub Serie B Venezia pada Juli 2023.

